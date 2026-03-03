Без наглядової ради — без контракту з НСЗУ: депутатам відкривають шлях до управління лікарнями

Лікарні зобов’язали створити наглядові ради як умову контракту з НСЗУ, а депутати зможу увійти до них.

Ілюстративне фото: oocl.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 2027 року створення наглядових рад стане обов’язковим для кластерних та надкластерних лікарень. А вже з 2028 року такі органи мають запрацювати в усіх закладах, що надають спеціалізовану медичну допомогу.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, закон про децентралізацію передав місцевій владі повноваження контролювати генеральних директорів медзакладів. Водночас нещодавно ухвалена урядова постанова визначає створення наглядових рад як обов’язкову умову для контрактування лікарень із Національною службою здоров’я України.

«Місцева влада, за рідкісними винятками, не поспішає створювати такі органи, які б допомагали контролювати дії керівництва, реагувати на скарги пацієнтів та затверджувати плани розвитку лікарень. Лікарня ж, впевнений, не повинна бути «феодальним володінням» генерального директора. Важливо, щоб працювали дієві механізми контролю, і один з них — це саме наглядові ради», — зазначив Радуцький.

Він наголосив, що створення наглядових рад є міжнародним стандартом управління медичними закладами.

Щонайменше половину складу рад формуватимуть представники громадськості, ветеранських і пацієнтських організацій. Вони матимуть такі повноваження:

- стратегічний та фінансовий нагляд (погодження планів розвитку, показників ефективності та контроль за формуванням фінансового плану);

- кадрові питання (участь у процесах призначення та звільнення керівника закладу, визначення умов його контракту та винагороди);

- антикорупційний контроль (запобігання конфлікту інтересів, контроль за проведенням внутрішніх та зовнішніх аудитів);

- захист прав та прозорість (нагляд за дотриманням прав пацієнтів і працівників, контроль за обігом благодійних коштів та розгляд скарг);

- розвиток закладу (інформування власника про недоліки в роботі та внесення пропозицій щодо вдосконалення медичної допомоги).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 14304, який передбачає можливість участі народних депутатів у наглядових радах державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

«Активна громадськість і благодійні організації вже мають реальний вплив на формування стратегії роботи медичних закладів. Водночас чинне законодавство не передбачає участі народних депутатів у цих органах», – зазначив Радуцький.

За його словами, парламентарі постійно отримують звернення від пацієнтів, однак наразі можуть реагувати лише шляхом депутатських звернень до засновників закладів.

«Зареєстрований законопроєкт дозволить народним депутатам входити до складу наглядових рад. Це посилить контроль за дотриманням прав пацієнтів, якістю медичної допомоги та підвищить ефективність стратегічного управління», – акцентував Михайло Радуцький.

Він також підкреслив, що участь народних депутатів у наглядових радах передбачається на безоплатній основі і не пов’язана з будь-якими особистими чи фінансовими інтересами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.