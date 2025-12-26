У парламенті обговорюють розширення ролі депутатів у наглядових радах лікарень

Нардепів хочуть залучити до наглядових радах лікарень: у Раді зареєстрували законопроєкт.

Фото ілюстративне: Іван Станіславський/Твоє місто

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 14304, який передбачає можливість участі народних депутатів у наглядових радах державних і комунальних закладів охорони здоров’я. Про це повідомив народний депутат та голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, залучення парламентарів до роботи наглядових рад має посилити захист прав пацієнтів, підвищити якість медичних послуг та зробити стратегічне планування розвитку лікарень більш ефективним.

Михайло Радуцький нагадав, що в межах медичної реформи лікарні отримали автономію, а їхні керівники самостійно ухвалюють рішення щодо використання коштів, рівня заробітних плат і напрямів розвитку. Водночас фактичний контроль за діяльністю керівників закладів наразі здійснює переважно місцева влада як власник медустанов.

Одним із ключових інструментів забезпечення контролю, зазначив парламентар, є наглядові ради.

«Наглядова рада – це колегіальний орган, який має захищати права пацієнтів і медиків, забезпечувати прозорість та підзвітність керівника закладу, а також займатися стратегічним плануванням розвитку лікарні», – пояснив він.

Відповідно до рішень уряду, звернув увагу Михайло Радуцький, до складу наглядових рад уже залучаються представники громадськості, які мають становити щонайменше 50% від загальної кількості членів.

«Активна громадськість і благодійні організації вже мають реальний вплив на формування стратегії роботи медичних закладів. Водночас чинне законодавство не передбачає участі народних депутатів у цих органах», – зазначив Радуцький.

За його словами, парламентарі постійно отримують звернення від пацієнтів, однак наразі можуть реагувати лише шляхом депутатських звернень до засновників закладів.

«Зареєстрований законопроєкт дозволить народним депутатам входити до складу наглядових рад. Це посилить контроль за дотриманням прав пацієнтів, якістю медичної допомоги та підвищить ефективність стратегічного управління», – акцентував Михайло Радуцький.

Він також підкреслив, що участь народних депутатів у наглядових радах передбачається на безоплатній основі і не пов’язана з будь-якими особистими чи фінансовими інтересами.

На період дії воєнного стану формування наглядових рад медичних закладів було призупинено. Водночас Міністерство охорони здоров’я вже підготувало проєкт постанови щодо відновлення конкурсного відбору до цих органів.

