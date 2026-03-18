У Туреччині розгорнуть додаткову систему ППО Patriot

За даними Міноборони, системи НАТО вже знищили щонайменше три балістичні ракети, випущені з Ірану.

Міністерство національної оборони Туреччини повідомило про розгортання додаткового комплексу протиповітряної оборони Patriot на території країни.

У відомстві зазначили, що система буде розміщена в Адані — на додаток до вже наявного комплексу Patriot, який наданий Іспанією. Нову систему призначило Командування повітряних сил союзників у Рамштайні (Німеччина).

Як наголосили у міністерстві, рішення ухвалене для посилення безпеки повітряного простору та захисту громадян поряд із національними заходами оборони.

За наявною інформацією, з початку березня засоби протиповітряної та протиракетної оборони НАТО в Туреччині нейтралізували щонайменше три балістичні ракети, випущені з території Ірану.

