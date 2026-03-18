В Турции развернут дополнительную систему ПВО Patriot

По данным Минобороны, системы НАТО уже сбили как минимум три баллистические ракеты, запущенные из Ирана.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о развертывании дополнительного комплекса противовоздушной обороны Patriot на территории страны.

В ведомстве отметили, что система будет размещена в Адане — в дополнение к уже имеющемуся комплексу Patriot, предоставленному Испанией. Новую систему назначило Командование воздушных сил союзников в Рамштайне (Германия).

Как подчеркнули в министерстве, решение принято для усиления безопасности воздушного пространства и защиты граждан наряду с национальными мерами обороны.

По имеющейся информации, с начала марта средства противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Турции нейтрализовали как минимум три баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана.

