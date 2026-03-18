  1. В мире

В Турции развернут дополнительную систему ПВО Patriot

19:33, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным Минобороны, системы НАТО уже сбили как минимум три баллистические ракеты, запущенные из Ирана.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство национальной обороны Турции сообщило о развертывании дополнительного комплекса противовоздушной обороны Patriot на территории страны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отметили, что система будет размещена в Адане — в дополнение к уже имеющемуся комплексу Patriot, предоставленному Испанией. Новую систему назначило Командование воздушных сил союзников в Рамштайне (Германия).

Как подчеркнули в министерстве, решение принято для усиления безопасности воздушного пространства и защиты граждан наряду с национальными мерами обороны.

По имеющейся информации, с начала марта средства противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Турции нейтрализовали как минимум три баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Турция война Иран ПВО

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]