Узбережжя Одеси в плямах – екологічна інспекція виявила забруднення Чорного моря оліями та жирами

18:09, 18 березня 2026
Лабораторні дослідження підтвердили присутність соняшникової олії у воді.
Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомила про виявлення забруднення акваторії Одеси. Інспектори зафіксували плями жовтого кольору з характерним запахом олії на узбережжі біля пляжів «Відрада» та «Ланжерон».

Лабораторні дослідження підтвердили наявність у пробах води жирів та масел. Фахівці пов’язують забруднення з атакою на портову інфраструктуру 20 грудня 2025 року, під час якої значні обсяги соняшникової олії потрапили з Аджалицького лиману в Чорне море. Через низькі температури частина забруднюючих речовин могла осісти на дно, а з підвищенням температури та штормами знову підніматися на поверхню, пояснила начальниця відділу державного екологічного нагляду морського середовища Одеської області Юлія Калініна.

Будь-яке потрапляння жирів і масел у водне середовище є небезпечним. Інспекція фіксує такі випадки, розраховує збитки та передає матеріали до правоохоронних органів. Наразі триває кризовий моніторинг, оскільки для остаточних висновків необхідно зібрати повний обсяг даних.

Юлія Калініна також повідомила, що раніше зафіксоване забруднення річки Дністер наразі локалізоване і не загрожує Чорному морю завдяки боновим загородженням. Інспекція продовжує спостереження за станом води та реагує на всі випадки забруднення.

