Побережье Одессы в пятнах – экологическая инспекция выявила загрязнение Черного моря маслами и жирами

18:09, 18 марта 2026
Лабораторные исследования подтвердили наличие подсолнечного масла в воде.
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщила об обнаружении загрязнения акватории Одессы. Инспекторы зафиксировали пятна желтого цвета с характерным запахом масла на побережье возле пляжей «Видрада» и «Ланжерон».

Лабораторные исследования подтвердили наличие в пробах воды жиров и масел. Специалисты связывают загрязнение с атакой на портовую инфраструктуру 20 декабря 2025 года, во время которой значительные объемы подсолнечного масла попали из Аджалицкого лимана в Черное море. Из-за низких температур часть загрязняющих веществ могла осесть на дно, а с повышением температуры и штормами снова подниматься на поверхность, пояснила начальница отдела государственного экологического надзора морской среды Одесской области Юлия Калинина.

Любое попадание жиров и масел в водную среду является опасным. Инспекция фиксирует такие случаи, рассчитывает убытки и передает материалы в правоохранительные органы. В настоящее время продолжается кризисный мониторинг, поскольку для окончательных выводов необходимо собрать полный объем данных.

Юлия Калинина также сообщила, что ранее зафиксированное загрязнение реки Днестр в настоящее время локализовано и не угрожает Черному морю благодаря боновым заграждениям. Инспекция продолжает наблюдение за состоянием воды и реагирует на все случаи загрязнения.

