«Кешбек на пальне» почне діяти з 20 березня – скільки можна буде зекономити
Кабінет Міністрів ухвалив програму «Кешбек на пальне», яка передбачає часткову компенсацію витрат на заправку. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Розмір компенсацій і умови
З 20 березня українці зможуть отримувати кешбек за пальне, придбане на автозаправних станціях, що беруть участь у програмі. Передбачено такі ставки компенсацій:
- 15% — на дизель;
- 10% — на бензин;
- 5% — на автогаз.
За оцінками уряду, це дозволить економити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума компенсації становитиме до 1000 грн на людину на місяць.
Програма діятиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС-учасників оприлюднять на офіційних ресурсах.
Як отримати кешбек
Для користувачів «Національного кешбеку» компенсація нараховуватиметься автоматично під час оплати банківською карткою. Щоб долучитися до програми, потрібно відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунків і виплат у застосунку «Дія».
Отримані кошти можна використати для оплати комунальних послуг, ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг або спрямувати на підтримку військових.
