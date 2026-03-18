«Кешбек на пальне» почне діяти з 20 березня – скільки можна буде зекономити

Кабінет Міністрів ухвалив програму «Кешбек на пальне», яка передбачає часткову компенсацію витрат на заправку. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Розмір компенсацій і умови

З 20 березня українці зможуть отримувати кешбек за пальне, придбане на автозаправних станціях, що беруть участь у програмі. Передбачено такі ставки компенсацій:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

За оцінками уряду, це дозволить економити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума компенсації становитиме до 1000 грн на людину на місяць.

Програма діятиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС-учасників оприлюднять на офіційних ресурсах.

Як отримати кешбек

Для користувачів «Національного кешбеку» компенсація нараховуватиметься автоматично під час оплати банківською карткою. Щоб долучитися до програми, потрібно відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунків і виплат у застосунку «Дія».

Отримані кошти можна використати для оплати комунальних послуг, ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг або спрямувати на підтримку військових.

