  В Украине

«Кэшбэк на топливо» начнёт действовать с 20 марта — сколько можно будет сэкономить

19:12, 18 марта 2026
Программа будет действовать до 1 мая и позволит частично компенсировать расходы на заправку.
Кабинет Министров утвердил программу «Кэшбэк на топливо», которая предусматривает частичную компенсацию расходов на заправку. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Размер компенсаций и условия

С 20 марта украинцы смогут получать кэшбэк за топливо, приобретенное на автозаправочных станциях, участвующих в программе. Предусмотрены следующие ставки компенсаций:

  • 15% — на дизель;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.

По оценкам правительства, это позволит экономить от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма компенсации составит до 1000 грн на человека в месяц.

Программа будет действовать до 1 мая в рамках «Национального кэшбэка». Перечень АЗС-участников будет опубликован на официальных ресурсах.

Как получить кэшбэк

Для пользователей «Национального кэшбэка» компенсация будет начисляться автоматически при оплате банковской картой. Чтобы присоединиться к программе, нужно открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчетов и выплат в приложении «Дія».

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг или направить на поддержку военных.

Кабинет Министров Украины кешбек АЗС Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Искусственный интеллект, запросы в реестр и займы от родителей: профессиональный путь и имущественные тайны новых претендентов на должности в ВАКС

Шестнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ХХ съезд судей 2026 утвердил новую редакцию Положения о Совете судей Украины

Цифровизация, новые антикоррупционные фильтры и жесткие правила кворума: ХХ съезд судей утвердил новое Положение о Совете судей.

Депутаты анонсировали финальную версию и второе чтение закона о кредитных историях

От идентификационного кода до серии свидетельства о смерти — состав кредитной истории расширяют до невиданных масштабов

Цифровые отпечатки, Jira и ChatGPT: практика Верховного Суда относительно пределов допустимости электронных доказательств

Мессенджеры и метаданные — новые инструменты доказывания в практике Верховного Суда.

США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.

