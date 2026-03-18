«Кэшбэк на топливо» начнёт действовать с 20 марта — сколько можно будет сэкономить

Программа будет действовать до 1 мая и позволит частично компенсировать расходы на заправку.

Кабинет Министров утвердил программу «Кэшбэк на топливо», которая предусматривает частичную компенсацию расходов на заправку. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Размер компенсаций и условия

С 20 марта украинцы смогут получать кэшбэк за топливо, приобретенное на автозаправочных станциях, участвующих в программе. Предусмотрены следующие ставки компенсаций:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

По оценкам правительства, это позволит экономить от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма компенсации составит до 1000 грн на человека в месяц.

Программа будет действовать до 1 мая в рамках «Национального кэшбэка». Перечень АЗС-участников будет опубликован на официальных ресурсах.

Как получить кэшбэк

Для пользователей «Национального кэшбэка» компенсация будет начисляться автоматически при оплате банковской картой. Чтобы присоединиться к программе, нужно открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчетов и выплат в приложении «Дія».

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг или направить на поддержку военных.

