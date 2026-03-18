Вперше іноземний суд погодив видачу громадянина РФ Україні – Руслан Кравченко про екстрадицію Бутягіна

18:44, 18 березня 2026
Рішення ухвалив суд у Варшаві щодо археолога, якого підозрюють у незаконних розкопках у Криму.
Окружний суд Варшави визнав законною екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, якого підозрюють у незаконних розкопках в окупованому Криму. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, це перший випадок, коли український запит про екстрадицію громадянина РФ отримав позитивне рішення суду іншої держави.

Як повідомляє Onet, Бутягіна затримали на початку грудня 2025 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі за дорученням окружної прокуратури Варшави на підставі запиту України. Він перебував у країні транзитом — прямував з Нідерландів на Балкани, де мав читати лекції. Слухання щодо екстрадиції відбулося 18 грудня. За словами адвоката підозрюваного Адама Доманського, аргументи захисту не переконали суд. Водночас російська сторона планує подати апеляцію після отримання письмового обґрунтування рішення.

За даними Генпрокурора, прокуратура підозрює Бутягіна в організації незаконних археологічних розкопок на об’єкті національного значення «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі після окупації Криму. За даними слідства, внаслідок таких дій археологічний комплекс було частково знищено, а збитки оцінюються у понад 200 млн гривень. Також йому інкримінують проведення розкопок без належного дозволу.

«Діяльність Бутягіна – це спроба переписати історію, привласнити українську спадщину та легітимізувати окупацію через «науку». Росіяни, причетні до злочинів проти України, не мають права вільно подорожувати Європою, читати лекції чи хизуватися краденими здобутками», – наголосив Кравченко.

Він також подякував польській стороні за співпрацю, зазначивши, що Україна готова до подальших юридичних процедур у цій справі.

