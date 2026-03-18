Впервые иностранный суд одобрил выдачу гражданина РФ Украине – Руслан Кравченко об экстрадиции Бутягина

Решение принял суд в Варшаве в отношении археолога, подозреваемого в незаконных раскопках в Крыму.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Окружной суд Варшавы признал законной экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, которого подозревают в незаконных раскопках в оккупированном Крыму. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, это первый случай, когда украинский запрос об экстрадиции гражданина РФ получил положительное решение суда другого государства.

Как сообщает Onet, Бутягина задержали в начале декабря 2025 года сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши по поручению окружной прокуратуры Варшавы на основании запроса Украины. Он находился в стране транзитом — направлялся из Нидерландов на Балканы, где должен был читать лекции. Слушание по делу об экстрадиции состоялось 18 декабря. По словам адвоката подозреваемого Адама Доманского, аргументы защиты не убедили суд. В то же время российская сторона планирует подать апелляцию после получения письменного обоснования решения.

По данным генпрокурора, прокуратура подозревает Бутягина в организации незаконных археологических раскопок на объекте национального значения «Древний город Мирмекий» в Керчи после оккупации Крыма. По данным следствия, в результате таких действий археологический комплекс был частично уничтожен, а ущерб оценивается в более чем 200 млн гривен. Также ему инкриминируют проведение раскопок без надлежащего разрешения.

«Деятельность Бутягина — это попытка переписать историю, присвоить украинское наследие и легитимизировать оккупацию с помощью «науки». Россияне, причастные к преступлениям против Украины, не имеют права свободно путешествовать по Европе, читать лекции или хвастаться украденными достижениями», — подчеркнул Кравченко.

Он также поблагодарил польскую сторону за сотрудничество, отметив, что Украина готова к дальнейшим юридическим процедурам по этому делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.