Достаточно ли долга по алиментам для лишения родительских прав: что показывает судебная практика

22:54, 19 мая 2026
Для лишения родительских прав необходимо доказать систематическое и сознательное уклонение от выполнения обязанностей в отношении ребенка.
Лишение родительских прав в Украине применяется только в исключительных случаях и при наличии доказанного, сознательного и длительного невыполнения родительских обязанностей.

Часть 1 статьи 164 Семейного кодекса Украины определяет исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав. Такое решение суд может принять, если мать или отец:

  • не забрали ребенка из родильного дома или другого учреждения здравоохранения без уважительной причины и в течение шести месяцев не проявляли в отношении него родительской заботы;
  • уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка, обеспечению безопасных условий жизни и получению им полного общего среднего образования;
  • жестоко обращаются с ребенком;
  • являются хроническими алкоголиками или наркоманами;
  • прибегают к эксплуатации ребенка, принуждают его к попрошайничеству или бродяжничеству;
  • осуждены за совершение умышленного уголовного правонарушения в отношении ребенка.

Верховный Суд в постановлении от 8 октября 2025 года по делу № 535/646/24 подчеркнул, что лишение родительских прав является крайней мерой воздействия. Суд отметил, что ее можно применять только тогда, когда доказано сознательное и длительное уклонение от выполнения родительских обязанностей.

Также Верховный Суд обратил внимание, что если поведение отца или матери можно изменить, суды должны сначала применять менее строгие меры, в частности предупреждение, а также возлагать контроль за выполнением родительских обязанностей на органы опеки и попечительства.

Лишение родительских прав имеет серьезные правовые последствия как для родителей, так и для самого ребенка. В частности, в решении Кегичевского районного суда Харьковской области от 12 мая 2026 года по делу № 624/35/26 указано, что такая мера допускается только тогда, когда изменить поведение родителей невозможно и доказана их вина.

В то же время сама по себе неуплата алиментов не является автоматическим основанием для лишения родительских прав. Это может быть лишь дополнительным аргументом по делу, если истец докажет, что один из родителей сознательно и систематически уклоняется от выполнения своих обязанностей в отношении ребенка, а ситуацию невозможно исправить менее строгими мерами.

