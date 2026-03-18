У квітні пенсіонери і не тільки отримають одноразову доплату 1500 гривень – перелік отримувачів соцдопомоги

Кабмін ухвалив рішення про автоматичну доплату, яка буде нарахована без додаткових звернень через банки або Укрпошту.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виплату одноразової цільової доплати у розмірі 1 500 гривень для пенсіонерів та людей, які отримують соціальну допомогу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Хто отримає виплату та як її отримати

Як раніше повідомлялося, звертатися додатково для отримання виплати не потрібно. Кошти будуть автоматично зараховані на банківські рахунки або виплачені через Укрпошта.

«Ми зосереджуємо державний ресурс передусім на тих людях, які найбільше потребують підтримки. Одноразова доплата у 1 500 гривень — це простий і оперативний механізм допомоги, який дозволяє швидко охопити мільйони українців. Для нас важливо, щоб люди отримали цю підтримку автоматично — без додаткових звернень і складних процедур», — зазначив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Якщо людина належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена лише один раз після технічної звірки державних реєстрів. Програмою планується охопити близько 13 мільйонів українців.

Категорії отримувачів

Серед пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, які отримають доплату:

пенсіонери за віком, пенсіонери по інвалідності, одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника, пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень. Для ветеранів війни, які приймали участь у захисті України з 2014 року, особам з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 1500 грн надаватиметься незалежно від розміру отримуваної пенсії;

одержувачі державної допомоги/компенсації (у т.ч. встановлені на кожного одержувача допомоги/компенсації):

на проживання з числа ВПО;

як малозабезпечена родина;

базової соціальної допомоги;

як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,

як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;

які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

одинокі матері;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діті, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;

діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Як буде нарахована доплата

Одноразова сума 1 500 грн буде нарахована як доплата до вже призначеної пенсії або соціальної виплати у межах квітневих виплат окремою сумою. Такий підхід забезпечує справедливий і прозорий розподіл коштів державного бюджету.

