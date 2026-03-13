Пенсіонери та ВПО отримають по 1500 гривень у квітні – що відомо про виплату

Допомогу нарахують пенсіонерам, ВПО та іншим отримувачам соціальних виплат.

Міністерство соціальної політики України готує програму цільової підтримки громадян, які найбільше потребують допомоги. У квітні пенсіонери та отримувачі соціальних виплат отримають одноразову доплату в розмірі 1500 гривень. Про це повідомили у відомстві.

Доплату нарахують пенсіонерам за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, отримувачам допомоги по інвалідності та малозабезпеченим родинам. Також її отримають внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соціальної допомоги, сім’ї з дітьми та інші громадяни, які отримують базову соціальну підтримку.

Звертатися додатково для отримання виплати не потрібно. Кошти будуть автоматично зараховані на банківські рахунки або виплачені через Укрпошта.

У міністерстві зазначили, що виплати здійснюватимуть у межах чинних бюджетних програм.

