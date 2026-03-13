  1. В Україні

Пенсіонери та ВПО отримають по 1500 гривень у квітні – що відомо про виплату

13:53, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Допомогу нарахують пенсіонерам, ВПО та іншим отримувачам соціальних виплат.
Пенсіонери та ВПО отримають по 1500 гривень у квітні – що відомо про виплату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України готує програму цільової підтримки громадян, які найбільше потребують допомоги. У квітні пенсіонери та отримувачі соціальних виплат отримають одноразову доплату в розмірі 1500 гривень. Про це повідомили у відомстві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Доплату нарахують пенсіонерам за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, отримувачам допомоги по інвалідності та малозабезпеченим родинам. Також її отримають внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соціальної допомоги, сім’ї з дітьми та інші громадяни, які отримують базову соціальну підтримку.

Звертатися додатково для отримання виплати не потрібно. Кошти будуть автоматично зараховані на банківські рахунки або виплачені через Укрпошта.

У міністерстві зазначили, що виплати здійснюватимуть у межах чинних бюджетних програм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Мінсоцполітики ВПО пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

ТЦК заборонять примусово затримувати людей з вулиць: у Верховну Раду внесли законопроєкт

У Раді пропонують врегулювати перевірку військово-облікових документів і вручення повісток.

Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає, що рішення у справах про усиновлення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]