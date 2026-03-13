  1. В Україні
  2. / Суд інфо

ВРП оголосила прийом документів на посади заступників голови Державної судової адміністрації

14:44, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документи приймають до 14 квітня.
ВРП оголосила прийом документів на посади заступників голови Державної судової адміністрації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя оголосила про наявність двох вакантних посад заступників Голови Державної судової адміністрації України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Заступники Голови ДСА України призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя

Відповідно до законодавства про державну службу, заступники Голови ДСА України призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя.

З урахуванням дії воєнного стану добір кандидатів здійснюватиметься без проведення конкурсного відбору.

Посадовий оклад – 76 034 гривні, також передбачена надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років. Також вказана місячна або квартальна премія, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та інші доплати, передбачені законами України.

Прийом документів здійснюється до 24:00 14 квітня, якщо документи подаються в електронній формі, або до 17:00 14 квітня, якщо документи подаються особисто.

У разі подання документів в електронному вигляді, документи, необхідні для участі в доборі, кандидат на посаду сканує в порядку (черговості), передбаченому пунктом 3 цих Умов, та надсилає до ВРП одним PDF-файлом, без накладення КЕП. Роздруковані заяви, що входять до пакета документів, перед скануванням кандидат особисто підписує кульковою ручкою.

Документи приймаються в електронній формі на електронну пошту: [email protected], або в паперовій формі за адресою: вул. Студентська, 12-А, м. Київ, 04050.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

ТЦК заборонять примусово затримувати людей з вулиць: у Верховну Раду внесли законопроєкт

У Раді пропонують врегулювати перевірку військово-облікових документів і вручення повісток.

Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає, що рішення у справах про усиновлення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]