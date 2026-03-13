ВРП оголосила прийом документів на посади заступників голови Державної судової адміністрації
Вища рада правосуддя оголосила про наявність двох вакантних посад заступників Голови Державної судової адміністрації України.
Заступники Голови ДСА України призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя
Відповідно до законодавства про державну службу, заступники Голови ДСА України призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя.
З урахуванням дії воєнного стану добір кандидатів здійснюватиметься без проведення конкурсного відбору.
Посадовий оклад – 76 034 гривні, також передбачена надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років. Також вказана місячна або квартальна премія, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та інші доплати, передбачені законами України.
Прийом документів здійснюється до 24:00 14 квітня, якщо документи подаються в електронній формі, або до 17:00 14 квітня, якщо документи подаються особисто.
У разі подання документів в електронному вигляді, документи, необхідні для участі в доборі, кандидат на посаду сканує в порядку (черговості), передбаченому пунктом 3 цих Умов, та надсилає до ВРП одним PDF-файлом, без накладення КЕП. Роздруковані заяви, що входять до пакета документів, перед скануванням кандидат особисто підписує кульковою ручкою.
Документи приймаються в електронній формі на електронну пошту: [email protected], або в паперовій формі за адресою: вул. Студентська, 12-А, м. Київ, 04050.
