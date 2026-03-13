ВРП оголосила прийом документів на посади заступників голови Державної судової адміністрації

Документи приймають до 14 квітня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя оголосила про наявність двох вакантних посад заступників Голови Державної судової адміністрації України.

Заступники Голови ДСА України призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя

Відповідно до законодавства про державну службу, заступники Голови ДСА України призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя.

З урахуванням дії воєнного стану добір кандидатів здійснюватиметься без проведення конкурсного відбору.

Посадовий оклад – 76 034 гривні, також передбачена надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років. Також вказана місячна або квартальна премія, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та інші доплати, передбачені законами України.

Прийом документів здійснюється до 24:00 14 квітня, якщо документи подаються в електронній формі, або до 17:00 14 квітня, якщо документи подаються особисто.

У разі подання документів в електронному вигляді, документи, необхідні для участі в доборі, кандидат на посаду сканує в порядку (черговості), передбаченому пунктом 3 цих Умов, та надсилає до ВРП одним PDF-файлом, без накладення КЕП. Роздруковані заяви, що входять до пакета документів, перед скануванням кандидат особисто підписує кульковою ручкою.

Документи приймаються в електронній формі на електронну пошту: [email protected], або в паперовій формі за адресою: вул. Студентська, 12-А, м. Київ, 04050.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.