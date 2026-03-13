Кримінальна відповідальність дітей: суддя ВС пояснив, що передбачає чинне законодавство

Особливості кримінальної відповідальності дітей і заходи, що застосовуються до дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

Суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді Павло Пархоменко долучився до підготовки міжнародного порівняльного дослідження, присвяченого правам дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Роботу організувала Міжнародна асоціація суддів у справах неповнолітніх і сімейних справах (AIMJF), членом якої є український суддя.

Дослідження має назву «Діти, які не досягли мінімального віку кримінальної відповідальності: заходи, права, процедура, участь» і базується на аналізі 38 національних звітів, підготовлених представниками різних країн.

Після короткого викладу цілей дослідження та деяких методологічних міркувань виділено відповідні міжнародні й регіональні стандарти для ознайомлення та спрямування конкретного аналізу:

1) деякої загальної інформації щодо віку та дієздатності в національному законодавстві;

2) оцінки віку та дієздатності у випадку застосування правил «doli incapax» і «відстроченої зрілості», або в разі відсутності реєстрації народження;

3) виникнення, характеру і способів втручання поліції та прав дитини в цьому контексті;

4) заходів, що застосовуються до дитини;

5) процедури застосування цих заходів, залучених органів і наявності альтернативних механізмів або процедур вирішення;

6) виникнення та характеру оцінки дитини, коли застосовується будь-який захід;

7) правових і процесуальних гарантій дитини та її прав на оскарження цих заходів;

8) ролі системи правосуддя, якщо вона залучена до цього втручання, характеру цієї участі та конкретних прав дитини в цьому контексті;

9) додаткової підтримки дитини;

10) можливості, контексту і характеру участі дитини;

11) правових наслідків вжитих заходів як щодо подальшої участі дитини в системі правосуддя, так і щодо можливості й характеру втручання жертв у цей процес реформ, що проводяться.

Павло Пархоменко підготував доповідь від України, присвячену особливостям кримінальної відповідальності дітей і заходам, що застосовуються до дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

У своїй частині дослідження він детально описав чинне законодавство. Вказав, що відповідно до КК України загальний вік кримінальної відповідальності становить 16 років, однак за деякі категорії злочинів кримінальна відповідальність настає з 14 років. До дітей віком від 11 до 14–16 років застосовуються примусові заходи виховного характеру, а щодо дітей до 11 років кримінальні провадження закриваються.

Окрему увагу в дослідженні приділено правам дітей, які опиняються у сфері дії кримінального судочинства. Українське законодавство передбачає обов’язкову участь адвоката й законного представника (батьків чи осіб, що їх замінюють) у всіх процесуальних діях за участю дитини. Дитина має право на конфіденційність, не може бути примушена свідчити проти себе та має доступ до психологічної допомоги.

Справи за участю неповнолітніх розглядаються виключно спеціально уповноваженими ювенальними суддями. В Україні активно впроваджуються дружні до дитини методики опитування, зокрема модель «Барнахус» та методика «Зелені кімнати». Рішення суду може бути оскаржене дитиною або її представниками в апеляційному порядку.

Також Павло Пархоменко зазначив, що в межах Національної стратегії захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року № 708-р) держава зосереджує особливу увагу на впровадженні відновного правосуддя, розширенні доступу дітей до правосуддя та розробці єдиних стандартів проведення процесуальних інтерв’ю з дітьми. Ці зміни спрямовані на узгодження національного законодавства та практики із міжнародними стандартами захисту прав дитини.

Посилання на дослідження - тут.

