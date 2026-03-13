Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

11 березня 2026 року відбулося важливе засідання Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, під час якого парламентарі обговорили ключові виклики для транспортної галузі та та перспективи зміни системи державного управління галуззю.

Зустріч була присвячена низці важливих питань, що безпосередньо впливають на функціонування транспортної системи України. Йшлося про стан дорожньої галузі, збереження автомобільних доріг, залізничні перевезення, функціонування морських портів, розвиток пунктів пропуску на державному кордоні, а також підвищення безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті.

У межах розгляду концептуальних пропозицій щодо удосконалення структури управління у сфері транспорту члени Комітету обговорили питання доцільності розділення Міністерства розвитку громад та територій України та виокремлення з нього центрального органу виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури.

Транспорт є однією з найважливіших галузей і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Саме транспортна система створює основу для функціонування економічних процесів, логістики та мобільності громадян. Тому в урядах більшості країн Європи та світу існують окремі міністерства, у віданні яких перебуває сфера транспорту та інфраструктури.

Під час засідання особливо підкреслювалося значення ефективної роботи транспортно-дорожнього комплексу в умовах триваючої Російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Забезпечення стабільного функціонування транспортної інфраструктури та налагодження логістичних ланцюгів має ключове значення для підтримки економіки держави. Йдеться про можливість здійснювати безперебійні перевезення гуманітарних і військових вантажів, продовольства, товарів, а також пасажирів до та з країн Європи і світу.

Учасники засідання наголосили, що ефективна координація роботи транспортної системи потребує чіткої організації та належного управління з боку профільного державного органу.

За підсумками обговорення Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури ухвалив рішення про доцільність розділення Міністерство розвитку громад та територій України шляхом виокремлення з нього центрального органу виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури.

Крім того, Комітет вирішив направити відповідне звернення Прем’єр-міністру України Юлії Свириденко з пропозицією розглянути це питання на засіданні уряду.

Таким чином, питання зміни структури державного управління транспортною галуззю може бути винесене на розгляд Кабінету Міністрів, що стане наступним етапом обговорення можливих інституційних змін у сфері транспорту та інфраструктури України.

Автор: Тарас Лученко

