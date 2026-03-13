СБУ затримала «крота», який готував удар по командиру 3-го армійського корпусу Білецькому

Підозрюваного затримали на території гарнізону.

У Службі безпеки України повідомили, що РФ намагалася ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони – Андрія Білецького. За результатами дій на випередження було затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.

За версією слідства, щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.

Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.

«Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію у колег по службі. Одночасно з цим фігурант мав «злити» окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл», - заначили у СБУ.

Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і викрили російського «крота» ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було поетапно задокументовано його контакти з росіянами та убезпечено локації відповідних Сил оборони.

За матеріалами справи, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ.

Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

