Кабмін запустив експеримент із розвитку військових технологій на основі штучного інтелекту

Міноборони протягом двох років надаватиме оборонним компаніям доступ до своїх програмних продуктів для створення і тестування рішень із ШІ.

Кабмін постановою №310 затвердив експериментальний проєкт щодо розвитку товарів військового призначення у сфері технологій штучного інтелекту.

Згідно з документом, проєкт триватиме два роки з моменту набрання постановою чинності, а координатором визначено Міністерство оборони.

Мета ініціативи — сприяти створенню та вдосконаленню військових технологій із використанням штучного інтелекту.

Для цього Міноборони надаватиме учасникам доступ до програмних продуктів, створених у самому відомстві або підпорядкованих військових частинах, органах управління та установах. Йдеться про комп’ютерні програми, бази даних та інші технологічні рішення, права на які належать державі.

Ці інструменти можна буде використовувати для:

тренування моделей штучного інтелекту;

їхнього налаштування та тестування;

оцінки якості роботи алгоритмів;

перевірки сумісності різних технологій;

створення нових або вдосконалення наявних оборонних розробок.

Хто може долучитися

Учасниками експериментального проєкту можуть бути:

Міністерство оборони та підпорядковані йому військові частини, органи управління й установи;

українські компанії, які працюють у сфері оборонних технологій.

Бізнес зможе долучитися, якщо він:

виконує державні оборонні контракти;

визначений критично важливим для забезпечення потреб Збройних сил або інших військових формувань;

включений до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Які компанії не допустять

До участі в проєкті не допустять компанії:

щодо яких або їхніх власників застосовано санкції;

пов’язані з державою, яку Верховна Рада визнала державою-агресором або окупантом;

серед власників, керівників чи бенефіціарів яких є громадяни такої держави;

що працюють або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України.

Можлива співпраця з іноземними партнерами

Постанова також дозволяє Міноборони надавати доступ до програмних продуктів оборонним відомствам інших держав. Це може відбуватися на підставі міжнародних договорів або окремих угод.

Такі рішення потрібні, зокрема, для перевірки сумісності технологій і спільного розвитку військових рішень зі штучним інтелектом.

Водночас доступ не надаватимуть країнам:

які Верховна Рада визнала державою-агресором або окупантом;

щодо яких Євросоюз запровадив обмеження на передачу товарів військового призначення;

які входять до переліку офшорних зон або мають суттєві ризики у сфері боротьби з відмиванням коштів.

Використання технологій і доступ до даних

Для українських компаній дозвіл на використання програмних продуктів Міноборони надаватимуть безоплатно.

Водночас документ прямо забороняє надавати доступ до баз даних цифрового контенту Міноборони у спосіб, який дозволив би їх копіювати, вилучати або поширювати.

Експорт оборонних технологій

У межах експериментального проєкту Міноборони також може експортувати товари військового призначення. Для цього потрібно отримати дозвіл Державної служби експортного контролю України.

Після завершення експерименту Міністерство оборони повинно:

підготувати звіт про результати реалізації проєкту;

подати уряду пропозиції щодо змін до законодавства, якщо вони знадобляться для подальшого розвитку військових технологій на основі штучного інтелекту.

