Іноземних волонтерів під час війни звільнять від вимоги довгострокової візи для посвідки

Верховна Рада ухвалила Закон, який скасовує вимогу довгострокової візи для іноземців і осіб без громадянства, залучених до гуманітарної або волонтерської діяльності в Україні.

Фото: daad-ukraine.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховною Радою 12 березня 2026 року ухвалено законопроєкт № 13071 про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, після початку повномасштабного вторгнення потреба у гуманітарній допомозі різко зросла. За даними ООН, у 2023 році її потребували близько 17,6 млн людей. До гуманітарного реагування залучено сотні міжнародних і українських організацій, у роботі яких беруть участь іноземні фахівці та волонтери.

Водночас чинна процедура легалізації їх перебування передбачає попереднє оформлення довгострокової візи типу D, що на практиці ускладнює отримання посвідки на тимчасове проживання. Отримання цього типу візи вимагає виїзду за межі України, оскільки її наразі видають лише консульські установи нашої держави.

У пояснювальній записці сказано, що за проведеним Центром демократії та верховенства права у партнерстві з Національною соціальною сервісною службою України опитуванням серед іноземних волонтерів, медиків та військових-легіонерів найбільшою проблемою для них є оформлення документів (отримання віз, посвідок, реєстрації місця проживання). Про цю проблему зазначило 72,4% опитаних респондентів. При цьому, близько 53,3% опитаних волонтерів були громадянами США і Великої Британії.»

Саме тому, на підставі вищевикладеного, виникла потреба тимчасово змінити підхід до регулювання перебування іноземців, залучених до гуманітарної діяльності в Україні.

Суть законодавчих змін

Норми Закону встановлюють спеціальний правовий режим, відповідно до якого на період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення окремі вимоги міграційного законодавства тимчасово не застосовуються до іноземців, які прибули для здійснення гуманітарної або волонтерської діяльності.

Варто зазначати, що Закон прямо встановлює, що такі положення не поширюються на громадян Російської Федерації.

Спрощений порядок поширюється, зокрема, на іноземців (крім громадян РФ), які працюють у філіях і представництвах іноземних юридичних осіб — отримувачів гуманітарної допомоги, а також на осіб, що беруть участь у міжнародних чи регіональних волонтерських програмах.

Окремо Закон врегульовує правовий статус іноземців, які прибули в Україну після початку повномасштабної агресії та звернулися із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Зокрема у Законі зазначено:

«Іноземці та особи без громадянства, зазначені в підпунктах 1 та 2 пункту 1¹ розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, які в'їхали на територію України після 24 лютого 2022 року та протягом 60 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану» звернулися із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання, вважаються такими, які тимчасово на законних підставах перебувають на території України».

Таким чином, ухвалений Закон зможе допомогти адаптувати міграційні процедури до складних умов воєнного часу. Спрощення візових вимог дозволить іноземним гуманітарним працівникам і волонтерам швидше оформлювати свій правовий статус в Україні, що має полегшити роботу гуманітарних організацій та пришвидшити надання допомоги людям, які постраждали від війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.