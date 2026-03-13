  1. Публікації
  2. / Законодавство

Іноземних волонтерів під час війни звільнять від вимоги довгострокової візи для посвідки

09:20, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада ухвалила Закон, який скасовує вимогу довгострокової візи для іноземців і осіб без громадянства, залучених до гуманітарної або волонтерської діяльності в Україні.
Іноземних волонтерів під час війни звільнять від вимоги довгострокової візи для посвідки
Фото: daad-ukraine.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховною Радою 12 березня 2026 року ухвалено законопроєкт № 13071 про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, після початку повномасштабного вторгнення потреба у гуманітарній допомозі різко зросла. За даними ООН, у 2023 році її потребували близько 17,6 млн людей. До гуманітарного реагування залучено сотні міжнародних і українських організацій, у роботі яких беруть участь іноземні фахівці та волонтери.

Водночас чинна процедура легалізації їх перебування передбачає попереднє оформлення довгострокової візи типу D, що на практиці ускладнює отримання посвідки на тимчасове проживання. Отримання цього типу візи вимагає виїзду за межі України, оскільки її наразі видають лише консульські установи нашої держави.

У пояснювальній записці сказано, що за проведеним Центром демократії та верховенства права у партнерстві з Національною соціальною сервісною службою України опитуванням серед іноземних волонтерів, медиків та військових-легіонерів найбільшою проблемою для них є оформлення документів (отримання віз, посвідок, реєстрації місця проживання). Про цю проблему зазначило 72,4% опитаних респондентів. При цьому, близько 53,3% опитаних волонтерів були громадянами США і Великої Британії.»

Саме тому, на підставі вищевикладеного, виникла потреба тимчасово змінити підхід до регулювання перебування іноземців, залучених до гуманітарної діяльності в Україні.

Суть законодавчих змін

Норми Закону встановлюють спеціальний правовий режим, відповідно до якого на період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення окремі вимоги міграційного законодавства тимчасово не застосовуються до іноземців, які прибули для здійснення гуманітарної або волонтерської діяльності.

Варто зазначати, що Закон прямо встановлює, що такі положення не поширюються на громадян Російської Федерації.

Спрощений порядок поширюється, зокрема, на іноземців (крім громадян РФ), які працюють у філіях і представництвах іноземних юридичних осіб — отримувачів гуманітарної допомоги, а також на осіб, що беруть участь у міжнародних чи регіональних волонтерських програмах.

Окремо Закон врегульовує правовий статус іноземців, які прибули в Україну після початку повномасштабної агресії та звернулися із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Зокрема у Законі зазначено:

«Іноземці та особи без громадянства, зазначені в підпунктах 1 та 2 пункту 1¹ розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, які в'їхали на територію України після 24 лютого 2022 року та протягом 60 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану» звернулися із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання, вважаються такими, які тимчасово на законних підставах перебувають на території України».

Таким чином, ухвалений Закон зможе допомогти адаптувати міграційні процедури до складних умов воєнного часу. Спрощення візових вимог дозволить іноземним гуманітарним працівникам і волонтерам швидше оформлювати свій правовий статус в Україні, що має полегшити роботу гуманітарних організацій та пришвидшити надання допомоги людям, які постраждали від війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземних волонтерів під час війни звільнять від вимоги довгострокової візи для посвідки

Верховна Рада ухвалила Закон, який скасовує вимогу довгострокової візи для іноземців і осіб без громадянства, залучених до гуманітарної або волонтерської діяльності в Україні.

Перші післявоєнні вибори: як влада планує організувати голосування для мільйонів українців за межами країни

Українська влада готує законопроєкт для перших післявоєнних виборів за кордоном і вирішення спірних питань щодо голосування на території рф і рб.

Марина Барсук: Легітимність рішень з’їзду суддів не підлягає сумніву, а трихвилинний регламент для кандидатів РСУ — це виклик для кращих

Новообрана членкиня Ради суддів України, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у інтерв’ю розповіла про залаштунки ХХ з’їзду суддів і питання балансу між незалежністю та відповідальністю суддів.

Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]