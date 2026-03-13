  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд у Львові зобов’язав частину виплатити 1 мільйон гривень військовому, призваному до 25 років

09:24, 13 березня 2026
Військовослужбовець брав участь у боях під Бахмутом і на Курщині та був звільнений за станом здоров’я.
Суд у Львові зобов’язав частину виплатити 1 мільйон гривень військовому, призваному до 25 років
Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину нарахувати та виплатити військовослужбовцю одноразову грошову винагороду у розмірі 1 млн грн. Йдеться про виплату, передбачену постановою Кабміну №153 для військових, які були призвані або прийняті на службу у віці до 25 років та брали участь у бойових діях під час воєнного стану.

Суд встановив, що військовослужбовець був мобілізований у 2022 році, коли йому ще не виповнилося 25 років, виконував бойові завдання та отримав захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини. Через це його визнали непридатним до військової служби та звільнили у відставку. Попри це військова частина не нарахувала йому передбачену урядовою постановою винагороду, що і стало підставою для звернення до суду.

Обставини справи №380/21694/25

Позивач проходив військову службу в ЗСУ з 14 квітня 2022 року під час мобілізації. На момент призову його вік був меншим за 25 років.

З грудня 2022 року він проходив службу у військовій частині, зокрема на посаді розвідника-санітара роти спеціальної розвідки.

За даними довідки військової частини, військовослужбовець безпосередньо брав участь у бойових діях:

  • з 21 січня по 28 лютого 2023 року — у місті Бахмут Донецької області;
  • у серпні 2024 року — у Курській області (Глушковський район та місто Суджа).

Загальна тривалість його участі у бойових діях становила 50 днів.

Під час виконання бойових завдань військовослужбовець отримав захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини. Згідно зі свідоцтвом військово-лікарської комісії від 9 квітня 2025 року його визнано непридатним до військової служби, після чого у травні 2025 року звільнено у відставку за станом здоров’я.

Крім того, позивач має статус учасника бойових дій та встановлену інвалідність III групи внаслідок війни.

Після звільнення військовослужбовець звертався до військової частини з вимогою нарахувати та виплатити одноразову винагороду у розмірі 1 млн грн, передбачену постановою Кабінету Міністрів від 11 лютого 2025 року №153. Однак відповідна виплата проведена не була.

Вважаючи таку бездіяльність незаконною, він звернувся до адміністративного суду.

Позивач вказував, що відповідає всім умовам для отримання одноразової винагороди:

  • був призваний на військову службу у віці до 25 років;
  • проходив службу під час воєнного стану;
  • безпосередньо брав участь у бойових діях;
  • отримав захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини;
  • не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення.

Військова частина заперечувала проти позову, вважаючи, що підстав для виплати зазначеної винагороди немає.

Правова оцінка суду

Суд звернув увагу, що постановою Кабінету Міністрів України №153 запроваджено експериментальний проєкт щодо підвищення мотивації до проходження військової служби громадянами віком від 18 до 25 років.

Відповідно до пункту 4 цієї постанови: військовослужбовцям, які були призвані або прийняті на службу до 25 років та брали участь у бойових діях не менше шести місяців, виплачується одноразова винагорода 1 млн грн; якщо участь у бойових діях була меншою за шість місяців, винагорода виплачується пропорційно.

Виняток становлять випадки, коли військовослужбовець не зміг відслужити шість місяців через поранення або захворювання, отримані під час захисту Батьківщини — у такому разі винагорода виплачується у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що позивач:

  • був призваний на військову службу у віці до 25 років;
  • проходив службу під час воєнного стану;
  • документально підтвердив участь у бойових діях;
  • отримав захворювання, пов’язане із захистом України, яке стало підставою для звільнення;
  • не має дисциплінарних чи інших правопорушень, що могли б виключати виплату винагороди.

За висновком суду, ці обставини свідчать про повну відповідність позивача критеріям, визначеним постановою №153.

Суд також підкреслив, що зазначена норма встановлює обов’язок держави виплатити винагороду військовослужбовцям, які не змогли продовжити службу через поранення або захворювання, отримані під час виконання бойових завдань.

Рішення суду

Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка не нарахувала і не виплатила позивачу одноразову грошову винагороду; зобов’язав військову частину нарахувати та виплатити військовослужбовцю 1 млн грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів №153.

Водночас суд відмовив у безпосередньому стягненні коштів, зазначивши, що спочатку уповноважений орган має здійснити їх нарахування, після чого можлива фактична виплата.

суд Львів військові рішення суду призов судова практика військовослужбовці мобілізація Львівський окружний адміністративний суд

