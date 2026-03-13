На Львівщині викрили лікаря, який отримав 600 доларів за стаціонарне лікування пацієнтки

Загалом завідувач ревматологічного відділення отримав від пацієнтки 600 доларів неправомірної вигоди.

На Львівщині викрили завідувача відділення лікарні, який отримав 600 доларів США за стаціонарне лікування пацієнтки.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у вересні минулого року 30-річна мешканка Львова через наявні у неї захворювання звернулась за консультацією до однієї з міських лікарень.

Під час прийому завідувач ревматологічного відділення озвучив жінці вимогу передати йому 300 доларів США. Натомість пообіцяв оформити медичний документ про її перебування на стаціонарному лікуванні.

«Пацієнтка передала йому обумовлені кошти після п’яти днів лікування.

У подальшому, вже на початку грудня, під час чергового прийому лікар повідомив львів’янці про необхідність оформлення ще одного документа для повторної госпіталізації, за який також потрібно «оплатити».

Після семи днів лікування у стаціонарі жінка передала йому визначену суму», - заявили у відомстві.

У ході проведення обшуків за місцем проживання та роботи лікаря вилучено грошові кошти, мобільний телефон, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

