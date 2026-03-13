На Львовщине разоблачили врача, который получил 600 долларов за стационарное лечение пациентки

В целом заведующий ревматологическим отделением получил от пациентки 600 долларов неправомерной выгоды.

На Львовщине разоблачили заведующего отделением больницы, который получил 600 долларов США за стационарное лечение пациентки.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в сентябре прошлого года 30-летняя жительница Львова из-за имеющихся у нее заболеваний обратилась за консультацией в одну из городских больниц.

Во время приема заведующий ревматологическим отделением озвучил женщине требование передать ему 300 долларов США. Взамен он пообещал оформить медицинский документ о ее пребывании на стационарном лечении.

«Пациентка передала ему оговоренные средства после пяти дней лечения.

В дальнейшем, уже в начале декабря, во время очередного приема врач сообщил львовянке о необходимости оформления еще одного документа для повторной госпитализации, за который также нужно “оплатить”.

После семи дней лечения в стационаре женщина передала ему определенную сумму», — заявили в ведомстве.

В целом заведующий ревматологическим отделением получил от пациентки 600 долларов США неправомерной выгоды.

В ходе проведения обысков по месту жительства и работы врача изъяты денежные средства, мобильный телефон, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

