Первые послевоенные выборы: как власть планирует организовать голосование для миллионов украинцев за пределами страны

Украинская власть готовит законопроект для первых послевоенных выборов за рубежом и решения спорных вопросов относительно голосования на территории рф и рб.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

Участникам заседания, под председательством первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко, были представлены наработки подгруппы по вопросам участия в выборах граждан Украины, находящихся за рубежом.

Как отметили члены комиссии, один из главных вызовов – это провести выборы за границей. И сегодня ЦВК подготовила законопроект, в котором 90% посвящено будущим выборам за границей после окончания военного положения. В данное время есть пункты, с которыми согласны все участники рабочей группы и подгрупп, но есть и спорные моменты, отметила народный депутат Елена Костина-Кондратюк.

«Мы дошли абсолютной аксиомы, что выборы за границей нужно проводить. Государство должно создать все условия для реализации избирательны прав граждан за границей. Мы понимаем, что это наибольший вызов, у нас граждан от 5 до 8 миллионов. Как будут дальше развиваться события мы не понимаем, уменьшиться их количество или увеличиться. Но мы должны подготовиться к первым послевоенным выборам», - отметила народный депутат.

Избирательный процесс должен начаться не раньше, чем через 6 месяцев после завершения военного положения. Способ голосования на выборах остается неизменным. То есть тот, что в данное время.

Для организации избирательного процесса, чтобы МИД, как можно быстрее начал свою работу с иностранными государствами нужно скорейшее принятие данного закона, чтобы работать по понятным правилам, условиями, чтобы начать работу с государствами партнерами и странами, с которыми нужны дополнительные договора.

Нужно да начала избирательного процесса понимать, сколько средств выделят на финансирование дополнительных избирательных участков, кадров, необходимых средств, логистики и так далее. И решить еще одну проблему.

«В данное время на консульском учете находится всего 383 908 избирателей по всему миру, при том, что до 8 миллионов украинцев сегодня за границей. Нужен процесс актуализации украинцев. В Польше, по данным ЦВК, 906 тысяч избирателей и, если все эти граждане примут участие в выборах, нужно будет дополнительно 180 участков, а это дополнительные расходы. Даже если в выборах примут участие 500 тысяч – это дополнительно 103 участка», - рассказывает Елена Костина-Кондратюк.

Что согласовали члены комиссии

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич, презентовал совместные с ЦИК наработки будущего законопроекта.

Создание новых избирательных участков

Сегодня в мире существует всего 104 избирательных участков, которых уже недостаточно. В отдельной статье законопроекта прописано их создание и определены соответствующие рамки. В проекте закона предусмотрено возможность по решению дипломатических учреждений привлечении дополнительных помещений, которые должны быть соответствующим образом оборудованы.

Если станет больше избирательных участков, нужно больше избирательных урн.

«Даже на существующих избирательных участках у нас уже нет необходимого количества урн, есть предложение, что на новых участках будут использоваться урны, которые дадут местные государственные органы, которые будут храниться и опечатываться по условиям украинского законодательства», - отметил Александр Карасевич.

Избирательные комиссии новая сложность

Планируются процедурные изменения. МИД будет вносит кандидатуры к составу каждой избирательной комиссии заграничной или дополнительного избирательного участка в таком количестве, чтобы сразу обеспечить создание комиссии, состав которой определен избирательным законодательством. Но состав комиссии будет зависеть от количества избирателей – на какой- то из участков будет достаточно 2-3 членов, на каких то понадобится до 40, на не более.

«ЦИК предложил МИД включать должностных дипломатичных лиц в состав комиссий с четким условием, что таких лиц не могут составлять больше половины числа членов комиссии», - отметил Александр Карасевич.

Определение количества избирательных бюллетеней

Бюллетени для голосования за границей будут изготовляться в таком количестве, которое определит ЦИК по предложении МИД. Будет учитываться ряд объективных факторов, начиная с количества избирателей отнесенных к избирательному участку, количество избирателей получивших бюллетени на последних выборах, состоятельность избирательного участка, и так далее. Надежда на активную регистрацию избирателей, которые проживают за границей на кануне выборов, чтобы сориентироваться по количеству избирателей, которые хотят проголосовать. Это поможет так же решить вопросы о дополнительных избирательных участках, их размещения, а также поиска кандидатур для участковых комиссии.

Выборы как объект внешнего вмешательства

Отдельный акцент делается на безопасности выборов за границей, на безопасности избирательных участков, физической безопасности избирателей, безопасность логистики. Тут должна быть налажена координация компетентных органов Украины и иностранных государств и киберзащита. Этому нужно уделить внимание. Пока внесено в статью предложения, что проблематике противодействия внешнего вмешательства стало основным заданием.

Какие вопросы вызвали споры

Предложения, к которым не пришли к общему мнению на заседаниях рабочих групп:

- Реализация избирательных прав гражданами Украины, которые проживают на территории рф и республики беларусь. ЦИК считает, что на территории этих стран выборы не могут быть организованы и проведены и предлагает гражданам Украины взять участие в выборах в других иностранных государствах. А МИД считает, что такие граждане должны голосовать исключительно в Украине, во избежания срыва выборов или провокаций.

- Возникли споры касающиеся составления списков избирателей. Одни предлагают, что бы граждане заранее ознакомились со списками, чтобы было время исправить неточности, или же обжаловать отсутствие в списках. Вторые, в том числе ЦИК считает, что размещение электронных списков избирателей может привести к утечке информации. Что это можно сделать в кабинете избирателей.

- Сроки голосования за границей хотят увеличить. Есть предложение до 3-х дней, МИД считает, что достаточно 2-х дней, с 7 до 22 часов. К слову, в Украине тоже считают, что нужно увеличить время голосования.

- Бюллетени предлагают печатать на местах, так как неизвестна количество избирателей. Есть мнение, разрешить изготавливать бюллетени непосредственно на избирательных участках членам комиссии с дальнейшей защитой этих бюллетеней. К примеру, с использованием специальных марок с повышенной ступенью защиты.

- Создать отдельный орган администрирования за границей на базе ЦИК, чтобы руководить сложным процессом выборов за границей.

Так же, пока не решен вопрос, как быть с агитацией на территории иностранных государств.

Остались вопросы и относительно ст. 11 «Права быть избранным» Избирательного кодекса Украины. Это касается проживающих не в Украине, а за границей, дадут ли им право избираться, еще непонятно. Как и выдвигать свои кандидатуры на пост президента, народных депутатов. Пока непонятно, смогут ли, к примеру, представители диаспоры выдвигаться на народные депутаты, с учетом того, что законопроект про множественное гражданство принят, но Кабмин не подготовил никаких подзаконных актов.

Как подвели итоги нардепы, еще есть над чем работать, потому что не все моменты учтены и не со всем пришли к согласию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.