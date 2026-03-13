  1. В мире

«Сухой закон» будет действовать в Варшаве с 1 июня

07:36, 13 марта 2026
Решение городского совета предусматривает ограничение торговли с 22:00 до 6:00.
Фото: RMF24
Городской совет Варшавы принял решение о введении ночного запрета на продажу алкоголя на всей территории города. Об этом сообщает RMF24.

Согласно решению, алкоголь не будет продаваться в магазинах и на автозаправочных станциях с 22:00 до 6:00. Если документ не будет обжалован воеводой, новые правила вступят в силу с 1 июня.

За принятие решения проголосовали 57 депутатов городского совета, двое были против. Они представляли оппозиционную партию Право и справедливость. Ранее свою позицию по проекту высказали районы города — все 18 районных советов поддержали введение ограничения.

Инициатива введения ночного запрета на продажу алкоголя началась с проекта резолюции, который предложила организация Miasto Jest Nasze.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сначала выступал против таких ограничений, но впоследствии изменил позицию и предложил собственный проект. Позже он отказался от идеи введения запрета сразу по всему городу и инициировал пилотный проект в двух районах — Śródmieście и Praga-Północ. Там ночной запрет начал действовать с 1 ноября 2025 года.

По словам Тшасковского, решение приняли после анализа результатов пилота, который показал, что ограничение помогает реагировать на жалобы жителей на шум, нарушения порядка и частые вмешательства служб ночью.

В то же время запрет не будет распространяться на магазины в зоне беспошлинной торговли аэропорта имени Фредерика Шопена.

Польша

Лента новостей

