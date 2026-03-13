«Сухий закон» щоночі діятиме у Варшаві з 1 червня

Рішення міської ради передбачає обмеження торгівлі з 22:00 до 6:00.

Міська рада Варшава ухвалила рішення про запровадження нічної заборони на продаж алкоголю на всій території міста. Про це повідомляє RMF24.

Згідно з рішенням, алкоголь не продаватимуть у магазинах і на автозаправних станціях з 22:00 до 6:00. Якщо документ не буде оскаржений воєводою, нові правила набудуть чинності з 1 червня.

За ухвалення рішення проголосували 57 депутатів міської ради, двоє були проти. Вони представляли опозиційну партію Право і справедливість. Раніше свою позицію щодо проєкту висловили райони міста — усі 18 районних рад підтримали запровадження обмеження.

Ініціатива введення нічної заборони на продаж алкоголю розпочалася з проєкту резолюції, який запропонувала організація Miasto Jest Nasze.

Мер Варшави Рафал Тшасковський спочатку виступав проти таких обмежень, але згодом змінив позицію і запропонував власний проєкт. Пізніше він відмовився від ідеї запровадження заборони одразу по всьому місту та ініціював пілотний проєкт у двох районах — Śródmieście та Praga-Północ. Там нічна заборона почала діяти з 1 листопада 2025 року.

За словами Тшасковського, рішення ухвалили після аналізу результатів пілоту, який показав, що обмеження допомагає реагувати на скарги мешканців щодо шуму, порушень порядку та частих втручань служб уночі.

Водночас заборона не поширюватиметься на магазини в зоні безмитної торгівлі аеропорту Аеропорт імені Фредерика Шопена.

