Петиція про призупинення НУШ набрала необхідні 25 тисяч голосів: що далі

На думку батьків, реформа може створити певні проблеми для старшої школи.

Петиція до Кабінету Міністрів із вимогою призупинити реалізацію реформи Нової української школи (НУШ) зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

Авторкою звернення є Качур Оксана Євгеніївна. Вона від імені батьків школярів закликала уряд тимчасово зупинити впровадження освітньої реформи на період воєнного стану, а також на перехідний етап після його завершення.

У петиції також міститься прохання до Кабміну переглянути підхід до реалізації НУШ, звернувши увагу на:

проблеми, що виникли під час впровадження реформи;

дотримання прав учнів на рівний доступ до освіти та забезпечення наступності між освітніми рівнями (відповідно до Конституції України та статей 3 і 5 Закону "Про повну загальну середню освіту").

Зокрема авторка звернення акцентувала на змінах, які стосуються старшої школи.

"Ми переконані, що в умовах воєнних дій така реформа створює реальні ризики руйнування освіти в громадах. Без урахування реальних ситуацій на місцях ця реформа призведе до того, що багато громад залишаться без старших класів", – зазначила Оксана Качур.

Вона також підкреслила, що необхідність доїзду старшокласників до інших населених пунктів, де працюватимуть академічні ліцеї, може негативно позначитися на їхньому фізичному та емоційному стані, якості навчання, а також створює додаткові ризики для життя через воєнний стан.

Крім того, авторка петиції звернула увагу на ситуацію з нинішніми дев’ятикласниками. Вона наголосила, що ці учні не починали навчання за програмою НУШ, але нині для них обмежують можливість продовжити освіту у старших класах власних шкіл.

У зв’язку з цим батьки закликають уряд:

призупинити реформу на період воєнного стану та на перехідний час після його завершення;

переглянути підходи до впровадження НУШ із залученням батьків і освітян до публічного обговорення;

забезпечити дев’ятикласникам можливість продовжити навчання у старших класах своєї школи.

