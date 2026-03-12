У Києві через суд вимагають відновити пам’ятку архітектури у Солом’янському районі

Прокуратура через суд вимагає привести до належного стану об’єкт культурної спадщини у Солом’янському районі Києва.

У Києві прокуратура подала до суду позов в інтересах держави з вимогою привести до належного технічного стану об’єкт культурної спадщини — «Житловий будинок для офіцерів-вихователів Миколаївського артилерійського училища». Будівля розташована на вулиці Генерала Геннадія Воробйова.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, відповідачем у справі є КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва».

Ця будівля є цінним зразком житлової архітектури періоду історизму з елементами військово-оборонної архітектури та має історико-культурну, архітектурну і містобудівну цінність.

Між Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та комунальним підприємством ще у 2017 році укладено охоронний договір, відповідно до якого підприємство зобов’язане забезпечувати належне утримання пам’ятки, проводити поточні ремонтні роботи та вживати заходів для її збереження.

Разом з тим, кажуть у прокуратурі, за результатами проведених обстежень було встановлено, що будівля перебуває у незадовільному та частково аварійному стані.

Зокрема, на фасадах наявні тріщини та пошкодження цегляної кладки, на даху та карнизах проросла рослинність, частково відсутні або пошкоджені водостоки. У внутрішніх приміщеннях зафіксовано тріщини стін і стелі, ознаки замокання, відшарування фарби, ураження грибком і пліснявою, а також пошкодження підлоги та сліди займання.

