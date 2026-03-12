У Польщі планують запровадити новий туристичний збір: хто платитиме
20:42, 12 березня 2026
Від нового туристичного збору будуть звільнені три категорії туристів.
Фото: dtkt.ua
В Польщі планують запровадити туристичний збір. Оплата стосуватиметься всіх, хто хоче відпочити у Польщі, пише inpoland.net.
Згідно з законопроектом, муніципальна рада зможе запровадити туристичний збір, який стягуватиметься з фізичних осіб, які проводять більше 24 годин з туристичною, рекреаційною або навчальною метою в місті, де буде запроваджено цей збір.
При цьому, туристичний податок буде не обов’язковим до запровадження.
Наразі остаточної суми збору не встановлено. Раніше говорилося про 5 та 11 злотих за добу.
Від збору будуть звільнені такі категорії туристів:
- особи старше 70 років;
- члени багатодітних сімей;
- особи зі значним ступенем інвалідності.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.