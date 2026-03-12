У Польщі планують запровадити новий туристичний збір: хто платитиме

Від нового туристичного збору будуть звільнені три категорії туристів.

В Польщі планують запровадити туристичний збір. Оплата стосуватиметься всіх, хто хоче відпочити у Польщі, пише inpoland.net.

Згідно з законопроектом, муніципальна рада зможе запровадити туристичний збір, який стягуватиметься з фізичних осіб, які проводять більше 24 годин з туристичною, рекреаційною або навчальною метою в місті, де буде запроваджено цей збір.

При цьому, туристичний податок буде не обов’язковим до запровадження.

Наразі остаточної суми збору не встановлено. Раніше говорилося про 5 та 11 злотих за добу.

Від збору будуть звільнені такі категорії туристів:

особи старше 70 років;

члени багатодітних сімей;

особи зі значним ступенем інвалідності.

