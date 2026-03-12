  1. У світі

IT-компанію з українським корінням Grammarly звинувачують у незаконному використанні імен авторів у ШІ-функції

20:48, 12 березня 2026
У судовому позові стверджується, що компанія не отримувала згоди журналістів та письменників на використання їхніх імен.
Фото: DOU
Провідна міжнародна IT-компанія з українським корінням Grammarly запустила функцію Expert Review на основі штучного інтелекту, яка давала поради щодо стилю, використовуючи імена відомих авторів. Нещодавній судовий позов стверджує, що компанія не питала їхньої згоди на це.

За даними Gizmodo, серед експертів у функції були журналіст Реймонд Вонг та письменник Стівен Кінг, які не давали дозволу на використання свого імені. У Grammarly пояснили, що їхні імена слугували «музою» для алгоритмів, однак функцію все ж видалили.

Позов очолила розслідувачка Джулія Ангвін. У документі зазначено, що Grammarly незаконно використала особистості сотень журналістів та авторів для отримання прибутку. Юристи посилаються на Цивільний кодекс Каліфорнії, який забороняє використання імен, образів або голосів осіб у комерційних цілях без попередньої згоди.

«Будь-яка особа, яка свідомо використовує чиєсь ім’я, голос чи підпис у продуктах або рекламі без попередньої згоди, несе відповідальність за заподіяні збитки», – йдеться у витягу з законодавства Каліфорнії, наведеному у позові.

