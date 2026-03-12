  1. В Україні

На оборонному заводі Дніпропетровщини викрили розкрадання 19,7 млн грн – 3 осіб отримали підозри

19:36, 12 березня 2026
Посадовці заводу та афілійованої компанії завищували ціни на метал для виробництва озброєнь.
Фото: САП
СБУ та НАБУ викрили керівництво стратегічного оборонного підприємства на Дніпропетровщині у розкраданні державних коштів. За даними СБУ, йдеться про схему привласнення 19,7 млн гривень під час закупівлі металевої сировини. За даними САП, викрито 3 осіб.

Як встановили правоохоронці, конструкційний матеріал мав бути використаний для серійного виробництва озброєнь та боєприпасів для українських Сил оборони. Для реалізації схеми перший заступник гендиректора заводу залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання та керівника афілійованої компанії. Вони домовилися про закупівлю металу за цінами на третину вищими за ринкові та конвертували «різницю» у готівку.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами незаконної діяльності.

Наразі першому заступнику гендиректора та двом спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособництво у привласненні майна). Розглядається питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

гроші корупція САП Дніпро підозрюваний

