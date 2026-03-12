  1. В Україні

Пенсіонерам можуть припинити виплати з квітня: що потрібно перевірити

18:42, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсіонери мають пройти ідентифікацію та подати декларацію про неотримання виплат від РФ до 1 квітня.
Пенсіонерам можуть припинити виплати з квітня: що потрібно перевірити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пенсіонерів залишилося зовсім небагато часу, щоб пройти ідентифікацію та подати декларацію про неотримання пенсійних виплат від Росії. Зробити це необхідно до 1 квітня. Тим, хто вже виконав ці вимоги, варто перевірити, чи була процедура успішно зарахована.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Пенсійному фонді України пояснили, що рішення головного управління ПФУ про підтвердження або непідтвердження особи за результатами відеоідентифікації надсилається на електронну пошту пенсіонера. Повідомлення також може отримати його законний представник або помічник, якщо саме їхню електронну адресу було вказано під час подання заяви на проведення відеоідентифікації.

Якщо у заяві був зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформацію про результати ідентифікації можна перевірити й через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно увійти до розділу «Мої звернення».

Пройти ідентифікацію можна різними способами. Це можна зробити особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через вебпортал електронних послуг ПФУ із використанням «Дія.Підпису», а також у консульській установі України за кордоном. Після проходження процедури в консульстві потрібно надіслати повідомлення про ідентифікацію до Пенсійного фонду поштою або онлайн.

Таку перевірку мають пройти пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, ті, хто виїхав із цих територій, а також громадяни, що тимчасово перебувають за кордоном понад 183 дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

Президентські вибори в України в умовах воєнного стану: позиція ВП ВС

ВП ВС підтвердила, що Верховна Рада не зобов’язана призначати вибори Президента під час воєнного стану, а відсутність такого рішення не є протиправною бездіяльністю.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]