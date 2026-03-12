Пенсіонерам можуть припинити виплати з квітня: що потрібно перевірити

Пенсіонери мають пройти ідентифікацію та подати декларацію про неотримання виплат від РФ до 1 квітня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пенсіонерів залишилося зовсім небагато часу, щоб пройти ідентифікацію та подати декларацію про неотримання пенсійних виплат від Росії. Зробити це необхідно до 1 квітня. Тим, хто вже виконав ці вимоги, варто перевірити, чи була процедура успішно зарахована.

У Пенсійному фонді України пояснили, що рішення головного управління ПФУ про підтвердження або непідтвердження особи за результатами відеоідентифікації надсилається на електронну пошту пенсіонера. Повідомлення також може отримати його законний представник або помічник, якщо саме їхню електронну адресу було вказано під час подання заяви на проведення відеоідентифікації.

Якщо у заяві був зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформацію про результати ідентифікації можна перевірити й через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно увійти до розділу «Мої звернення».

Пройти ідентифікацію можна різними способами. Це можна зробити особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через вебпортал електронних послуг ПФУ із використанням «Дія.Підпису», а також у консульській установі України за кордоном. Після проходження процедури в консульстві потрібно надіслати повідомлення про ідентифікацію до Пенсійного фонду поштою або онлайн.

Таку перевірку мають пройти пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, ті, хто виїхав із цих територій, а також громадяни, що тимчасово перебувають за кордоном понад 183 дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.