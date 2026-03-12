  1. У світі

У США поліція під час погоні відкрила вогонь по чоловіку, проте «швидка» забрала його лише після другого виклику

17:48, 12 березня 2026
Родина та друзі загиблого критикують дії офіцерів, які віддали перевагу госпіталізації колеги, аніж підстреленого.
Фото: АР
У березні 2025 року в американському штаті Коннектикут поліціянти відкрили вогонь по 39-річному Дішану Бесту, коли він тікав від офіцерів, повідомляє Associated Press з посиланням на звіт генерального інспектора штату Еліота Прескотта.

Інцидент стався після дзвінка на номер 911 про бійку за участю близько 30 осіб, де ймовірно була зброя. Свідок вказав на двох чоловіків у позашляховику, які нібито мали зброю.

Офіцерка Крін Перротта підійшла до пасажирського боку автомобіля та попросила Беста вийти для обшуку. Чоловік вийшов, але потім втік. Під час переслідування він дістав пістолет, після чого другий офіцер двічі вистрілив, одного разу потрапивши у Беста.

Звіт інспектора визнає постріл виправданим, адже Бест тримав зброю, і офіцер мав підстави побоюватися за власну безпеку. Водночас першу «швидку», яка прибула на місце через 14 хвилин, використали для транспортування Перротти, у якої стався «легкий напад паніки». Бест очікував на другу карету швидкої приблизно десять хвилин і отримав медичну допомогу лише через 14 хвилин після прибуття офіцерки.

Внаслідок поранення Бест отримав травми печінки та правої нирки і помер за годину. Парамедики повідомили, що Перротта відмовилася від госпіталізації в першій машині, заявивши, що «все гаразд, їй потрібно було залишити місце події».

Родина загиблого, зокрема племінниця Тетяна Барретт, висловила обурення та сум через розкриття деталей звіту. Вони вважають, що Бест міг би вижити, якби його доправили до лікарні на першій кареті швидкої.

