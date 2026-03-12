  1. В Україні

Українці отримають кешбек на пальне — до 15%, нова програма уряду

17:26, 12 березня 2026
Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми.
Уряд готує новий пакет підтримки для громадян, який передбачає одноразові виплати соціально вразливим категоріям населення та компенсації частини витрат на пальне. Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Цільова підтримка пенсіонерів та вразливих категорій громадян

Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки  найвразливіших категорій — пенсіонери за віком, отримувачі допомоги по інвалідності, малозабезпечені, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО, сімʼї з дітьми. Очікується, що допомогу отримає майже 13 млн людей.

Кошти надійдуть одноразово у квітні вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати — на спецрахунки у банках або через Укрпошту.

Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.

Кешбек на пальне

Під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави:

  • 15% кешбеку на дизельне пальне
  • 10% кешбеку на бензин
  • 5% кешбеку на автогаз

Виплати будуть здійснені на базі програми «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

