Українці отримають кешбек на пальне — до 15%, нова програма уряду

Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд готує новий пакет підтримки для громадян, який передбачає одноразові виплати соціально вразливим категоріям населення та компенсації частини витрат на пальне. Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Цільова підтримка пенсіонерів та вразливих категорій громадян

Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій — пенсіонери за віком, отримувачі допомоги по інвалідності, малозабезпечені, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО, сімʼї з дітьми. Очікується, що допомогу отримає майже 13 млн людей.

Кошти надійдуть одноразово у квітні вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати — на спецрахунки у банках або через Укрпошту.

Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.

Кешбек на пальне

Під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави:

15% кешбеку на дизельне пальне

10% кешбеку на бензин

5% кешбеку на автогаз

Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми.

Виплати будуть здійснені на базі програми «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.