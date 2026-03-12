  1. В Україні

Офіційний курс долара вперше перевищив 44 гривні

17:32, 12 березня 2026
Курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанку зріс до 44,16 грн.
Фото: unian.net
Офіційний курс долара в Україні вперше перевищив позначку у 44 гривні. На 13 березня він становить 44,1636 грн за долар. Такі дані оприлюднив Національний банк України.

За інформацією регулятора, курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанку зріс до 44,1636 грн, тоді як попереднього дня він становив 43,9776 грн за долар.

Упродовж останнього року курс гривні змінювався поступово. Із грудня 2024 року до першої половини січня 2025-го він дещо ослаб – з 41,5 до 42,28 грн за долар, після чого нацвалюта деякий час трималася на рівні нижче 42 грн і загалом була відносно стабільною.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2026 рік закладено курс долара у 45,7 грн.

НБУ

