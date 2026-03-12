Официальный курс доллара впервые превысил 44 гривны

Курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанке вырос до 44,16 грн.

Фото: unian.net

Официальный курс доллара в Украине впервые превысил отметку в 44 гривны. На 13 марта он составляет 44,1636 грн за доллар. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины.

По информации регулятора, курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанке вырос до 44,1636 грн, тогда как накануне он составлял 43,9776 грн за доллар.

В течение последнего года курс гривны менялся постепенно. С декабря 2024 года до первой половины января 2025-го он несколько ослаб — с 41,5 до 42,28 грн за доллар, после чего национальная валюта некоторое время держалась на уровне ниже 42 грн и в целом была относительно стабильной.

Напомним, в государственном бюджете на 2026 год заложен курс доллара на уровне 45,7 грн.

