Рента за воду-2026: сроки подачи декларации и копий разрешений

Копию разрешения на специальное водопользование подают вместе с первой декларацией по рентной плате, а в дальнейшем только в случае внесения изменений в это разрешение.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъясняет, когда в 2026 году подавать копии разрешений на воду вместе с декларацией по рентной плате.

Отмечается, что в соответствии с подпунктом 255.11.19 Налогового кодекса Украины плательщики рентной платы за специальное использование воды вместе с налоговыми декларациями должны подавать в контролирующие органы копии разрешения на специальное водопользование и/или интегрированного экологического разрешения, договор на поставку воды, а также статистическую отчетность об использовании водных ресурсов.

Кроме того, Законом Украины от 16 июля 2024 года №3855-IX «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения», который вступил в силу 8 августа 2025 года, был введен новый документ — интегрированное экологическое разрешение.

В то же время часть 24 статьи 49 Водного кодекса Украины определяет, что такое разрешение выдается на основаниях и в порядке, установленном Законом №3855, с учетом требований абзацев второго — четвертого части шестой статьи 49 Водного кодекса.

При наличии интегрированного экологического разрешения получение отдельного разрешения на специальное водопользование, условия которого относительно специального водопользования определены этим интегрированным экологическим разрешением, не требуется. На операторов установок, получивших интегрированное экологическое разрешение и осуществляющих на его основании специальное водопользование, распространяются требования Водного кодекса Украины относительно прав, обязанностей, ограничений и других условий специального водопользования.

Согласно абзацу четвертому пункта 5 постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 №321 «Об утверждении Порядка выдачи, переоформления и прекращения действия (отзыва, признания недействительными) разрешений на специальное водопользование и внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 10 августа 1992 г. №459», субъекты хозяйствования, чьи разрешения на специальное водопользование утратят силу в связи с получением интегрированного экологического разрешения, обязаны в течение одного месяца со дня начала административного производства по выдаче интегрированного экологического разрешения (внесения изменений в него) обратиться с заявлением о получении разрешения на специальное водопользование и соответствующими документами согласно Порядку выдачи, переоформления и прекращения действия разрешений на специальное водопользование относительно технических единиц, единиц технологического оборудования, видов деятельности и объектов, условия специального водопользования по которым определяются разрешениями на специальное водопользование, которые утратят силу в связи с получением интегрированного экологического разрешения и не будут им определены.

Плательщик рентной платы до окончания установленного разделом II Налогового кодекса Украины предельного срока подачи налоговых деклараций за налоговый (отчетный) период, равный календарному кварталу, подает в соответствующий контролирующий орган по форме, установленной в порядке, предусмотренном статьей 46 НКУ, налоговую декларацию, которая содержит, в частности, приложение по рентной плате за специальное использование воды (подпункт 257.3.4 НКУ).

Согласно абзацу второму пункта 1.3 раздела I Порядка ведения государственного учета водопользования, утвержденного приказом Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 16.03.2015 №78 (далее — Порядок №78), государственный учет водопользования осуществляется путем подачи водопользователями отчетов об использовании воды по форме отчетности №2ТП-водхоз (годовая) в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Портал Дія» или Портал электронных услуг Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Во время государственного учета водопользования систематизируются данные о водопользователях, осуществляющих деятельность, связанную с забором и/или использованием воды, сбросом обратных (сточных) вод и загрязняющих веществ, а именно о тех, которые:

осуществляют забор воды из поверхностных и подземных водных объектов в объеме от 5 куб. м воды в сутки;

забирают воду из водопроводных сетей или других систем водоснабжения в объеме от 5 куб. м воды в сутки (в среднем в течение календарного года) и передают обратные (сточные) воды в системы водоотведения;

забирают воду для орошения в объеме от 5 куб. м воды в сутки (в среднем в течение оросительного периода);

имеют сезонный режим работы и забирают воду в объеме от 5 куб. м воды в сутки (в среднем в течение периода работы в пределах календарного года);

имеют оборотные системы водоснабжения общей мощностью 1000 куб. м воды в сутки и более независимо от количества забранной (полученной) воды;

используют воду для производства напитков независимо от количества воды;

осуществляют сброс (независимо от объема) обратных (сточных) вод непосредственно в водные объекты и подземные горизонты;

относятся к отрасли гидроэнергетики;

пользуются водными объектами для рыбохозяйственных нужд (кроме