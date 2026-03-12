Президентские выборы в Украине в условиях военного положения: позиция БП ВС

БП ВС подтвердила, что Верховная Рада не обязана назначать выборы Президента во время военного положения, а отсутствие такого решения не является противоправным бездействием.

Одной из ключевых гарантий демократической формы правления является проведение выборов в сроки, определенные Конституцией. Именно через выборы реализуется принцип народного суверенитета и обеспечивается сменяемость власти.

В то же время полномасштабная война поставила перед правовой системой Украины сложный вопрос: может ли государство отложить проведение выборов, если их организация в условиях военного положения объективно невозможна или опасна?

В деле № 990/210/24 Большая Палата Верховного Суда рассмотрела спор относительно неназначения парламентом очередных выборов Президента Украины после истечения пятилетнего срока его полномочий и сформулировала важный подход к соотношению избирательных прав граждан и режима военного положения.

Обстоятельства дела

В июне 2024 года гражданин обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда как суд первой инстанции с иском к Верховной Раде Украины. Истец просил признать противоправным бездействие парламента относительно неназначения выборов Президента Украины на 31 марта 2024 года и обязать Верховную Раду принять постановление о их назначении.

В обоснование иска он указывал, что последние президентские выборы состоялись 31 марта 2019 года, а новоизбранный Президент Украины принес присягу 20 мая 2019 года. Следовательно, пятилетний срок полномочий главы государства, предусмотренный статьей 103 Конституции Украины, истек 21 мая 2024 года. По мнению истца, Верховная Рада, которая в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85 Конституции Украины назначает очередные выборы Президента, должна была выполнить эту обязанность в установленные сроки.

Истец также утверждал, что неназначение выборов нарушает его конституционное право участвовать в выборах и быть избранным на пост Президента Украины. Кроме того, он считал, что положения законодательства, предусматривающие невозможность проведения выборов во время военного положения, противоречат Конституции Украины, а потому суд должен был применить нормы Основного Закона как нормы прямого действия.

Кассационный административный суд отказал в удовлетворении иска, придя к выводу, что неназначение выборов в период военного положения соответствует действующему законодательству. Истец обжаловал это решение в Большую Палату Верховного Суда.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

Рассматривая дело, Большая Палата прежде всего обратилась к конституционным основам избирательного права. Конституция Украины гарантирует гражданам право участвовать в управлении государственными делами и свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти. В то же время Основной Закон предусматривает возможность временного ограничения отдельных прав и свобод во время действия военного или чрезвычайного положения.

Суд отметил, что в соответствии со статьей 64 Конституции Украины в условиях военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения конституционных прав и свобод. К таким правам относится и право участвовать в управлении государственными делами, в том числе право избирать и быть избранным.

Эти конституционные положения конкретизируются в специальном законодательстве. Так, статья 19 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» прямо предусматривает, что во время действия военного положения запрещается проведение выборов Президента Украины, выборов в Верховную Раду Украины и органов местного самоуправления. Большая Палата подчеркнула, что эта норма является действующей и не была признана неконституционной, а потому подлежит применению.

Как указано в постановлении БП ВС: «… пределы дискреции ВРУ относительно назначения / неназначения очередных выборов Президента Украины, в частности и решения вопросов о наличии или отсутствии оснований для их проведения в условиях действия военного положения, не могут быть безграничными и должны подлежать внешнему публичному (судебному) контролю с целью предотвращения рисков формирования и функционирования системы государственной власти в Украине не на конституционных основах, нарушения принципов народовластия, разделения государственной власти и верховенства права, появления предпосылок для узурпации власти.»

Суд также обратил внимание на положения Избирательного кодекса Украины, согласно которым решение о назначении выборов, избирательный процесс которых не начался или был прекращен в связи с введением военного положения, должно быть принято не позднее одного месяца после его прекращения или отмены.

Оценивая аргументы истца относительно прямого действия Конституции, Большая Палата отметила, что применение конституционных норм не может игнорировать действующее законодательное регулирование, которое конкретизирует возможность ограничения прав во время военного положения.

БП ВС указала: «Поскольку на сегодняшний день положения статьи 19 Закона № 389-VIII относительно запрета проведения выборов Президента Украины в условиях военного положения как одной из гарантий законности в такой период не признаны неконституционными, то у ВРУ в условиях введенного в стране военного положения отсутствуют правовые основания для игнорирования такого предписания закона. В данном случае именно условие военного положения является тем обстоятельством, с которым Основной Закон Украины допускает ограничение права избирать и быть избранными. Это, в свою очередь, опровергает доводы истца о несоответствии статьи 19 Закона № 389-VIII (в части запрета проведения выборов) Конституции Украины и, как следствие, невозможности ее применения к спорным правоотношениям.»

БП ВС также отметила: «Определяя объем избирательного права с учетом международных принципов и стандартов его реализации, следует отметить, что избирательное право не является абсолютным и допускает определенные ограничения. Важно лишь, чтобы ограничения прав, определенных в статье 25 Международного пакта и статье 38 Конституции Украины (право граждан свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления), не были необоснованными.»

Таким образом, применение любых мер, которые являются вмешательством в реализацию избирательного права, должно основываться на законе и преследовать правомерную (легитимную) цель.

Также с учетом статей 20 Избирательного кодекса Украины и 19 Закона № 389-VIII ограничения избирательных прав могут быть обусловлены обстоятельствами, делающими невозможным проведение выборов, в частности ситуацией безопасности в условиях вооруженной агрессии и невозможностью участия значительного количества военнослужащих в избирательном процессе.

Следовательно, ограничения, установленные статьей 19 Закона № 389-VIII относительно запрета проведения выборов Президента Украины во время действия военного положения, были применены законодателем, в том числе, с целью соблюдения конституционного принципа свободных выборов, предусмотренного статьей 71 Конституции Украины, а также для создания в условиях военного положения условий для нормализации ситуации, обеспечения непрерывности реализации публичной власти и, как следствие, предотвращения развития кризисных тенденций. Не менее важным является и предотвращение риска для жизни, здоровья и безопасности граждан, который может возникнуть в условиях военного положения во время осуществления волеизъявления.

Обобщая изложенное, суд отметил, что статья 64 Основного Закона Украины допускает в условиях военного положения отдельные ограничения права избирать и быть избранным; статья 19 Закона № 389-VIII содержит императивное предписание, запрещающее проведение выборов Президента Украины в условиях военного положения; статья 20 Избирательного кодекса Украины определяет срок действия ограничений избирательных прав — не позднее одного месяца со дня прекращения или отмены военного положения. Следовательно, Верховная Рада Украины не допустила противоправного бездействия.

С учетом этого Большая Палата согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что Верховная Рада Украины, не назначив выборы Президента Украины на 31 марта 2024 года, действовала на основании и в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины, и не допустила противоправного бездействия.

Также БП фактически подтвердила конституционный принцип непрерывности президентской власти. Истечение пятилетнего срока полномочий Президента не означает их автоматического прекращения, поскольку согласно статье 108 Конституции Украины глава государства осуществляет свои полномочия до вступления на должность новоизбранного Президента. Эта конституционная конструкция призвана предотвратить институциональный вакуум власти, в частности в условиях военного положения.

В данном деле БП ВС сформулировала важную правовую позицию относительно соотношения избирательных прав граждан и режима военного положения. Суд подтвердил, что принцип периодичности выборов остается фундаментальной гарантией демократии, однако его реализация может быть временно ограничена, если это прямо предусмотрено законом и обусловлено необходимостью защиты государства и безопасности граждан.

В то же время решение позволяет сделать вывод, что даже в таких вопросах парламентская дискреция не является абсолютной и подлежит судебному контролю. Административные суды могут проверять действия или бездействие парламента с точки зрения законности и пропорциональности, однако при наличии действующего законодательного запрета суд не может обязать парламент действовать вопреки закону.

Фактически Большая Палата Верховного Суда очертила конституционный баланс между принципом периодичности выборов как фундаментальной гарантией демократии и необходимостью обеспечения непрерывности функционирования государственной власти в условиях вооруженной агрессии.

Таким образом, суд подтвердил, что неназначение президентских выборов во время военного положения является следствием законодательно установленных ограничений избирательных прав, которые преследуют легитимную цель и соответствуют конституционным основам функционирования государственной власти в особый период.

