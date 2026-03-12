Минобороны США запускает ИИ-агентов Gemini от Google

ИИ-агенты Gemini внедряются среди трех миллионов сотрудников для автоматизации рутинных задач.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны США начинает использовать агентов на базе искусственного интеллекта Gemini от Google. Их внедряют среди около трех миллионов сотрудников для автоматизации рутинных задач. Об этом сообщает Bloomberg.

На первом этапе ИИ-агенты будут работать только с неклассифицированными сетями, поскольку именно с ними взаимодействует большинство сотрудников Пентагона. Заместитель министра обороны по вопросам исследований и инженерии Эмиль Майкл отметил, что впоследствии Gemini может получить доступ и к засекреченным и секретным файлам.

Гражданские и военные сотрудники Министерства обороны США смогут создавать собственных агентов с помощью запросов на естественном языке. Google предлагает восемь готовых агентов, которые способны подводить итоги встреч, формировать бюджеты и проверять действия на соответствие принципам национальной оборонной стратегии.

В неклассифицированных сетях ИИ-агенты также будут иметь оперативное влияние и помогать в планировании и оценке ресурсов для военных задач и операций. Кроме того, сотрудники смогут создавать собственных агентов для автоматизации многошаговых рутинных процессов без навыков программирования.

С декабря 2025 года сотрудники Пентагона уже имеют доступ к Gemini через портал GenAI.mil. За это время сервисом воспользовались 1,2 миллиона человек для работы с неклассифицированными данными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.