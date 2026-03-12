Защита обжаловала приговор по делу о смертельном ДТП, заявив о трезвости водителя: что решил суд

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор водителю, приговоренного к 6 годам и 6 месяцам заключения за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел приговор по делу № 671/2220/24 о ДТП, которое произошло 14 сентября 2024 года возле села Бубновка Хмельницкого района.

Суть дела

Как установил суд, водитель автомобиля Opel Astra, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешённую скорость и на повороте не справился с управлением — автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся в кювет. В результате ДТП тяжёлые травмы получил 61-летний пассажир легкового автомобиля, который через неделю умер в больнице.

Волочиский районный суд Хмельницкой области признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины), и назначил наказание — 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 9 лет. В пользу родственников погибшего суд взыскал с него 500 000 грн морального вреда.

Защитник обвиняемого в апелляционной жалобе утверждал, что суд первой инстанции неправильно оценил доказательства относительно пребывания водителя в состоянии алкогольного опьянения. Он просил изменить приговор — переквалифицировать действия с ч. 3 ст. 286-1 на ч. 2 ст. 286 УК Украины, назначить наказание в пределах санкции этой статьи и освободить обвиняемого от его отбывания с испытанием, а также применить дополнительное наказание в виде трёхлетнего лишения права управления транспортными средствами.

Сам обвиняемый в суде пояснил, что был трезв во время управления автомобилем, а алкоголь употребил уже после аварии, чтобы снять стресс.

Рассмотрение дела в апелляционном суде

По результатам апелляционного рассмотрения суд подтвердил правильность квалификации действий обвиняемого по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Коллегия судей обратила внимание, что суд первой инстанции обоснованно учёл, в частности, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, на которых зафиксированы обстановка после ДТП и поведение водителя; показания жены погибшего, которая сообщила, что обвиняемый сам подтвердил употребление алкоголя перед поездкой; свидетельства дочери погибшего и работников полиции о признаках опьянения у водителя; показания медицинских работников относительно отбора образцов крови и записи журнала их регистрации; а также вывод судебно-токсикологической экспертизы, который подтвердил наличие в крови обвиняемого этилового алкоголя в концентрации 3,52 промилле.

«Все установленные обстоятельства в своей совокупности доказывают вне разумного сомнения, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и своими действиями совершил ДТП со смертельными последствиями», — отметил апелляционный суд.

Коллегия судей также согласилась с назначенным наказанием. Суд учёл, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, частично признал вину, однако искренне не раскаялся, имеет статус участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (категория 2), является пенсионером по возрасту, а также позицию потерпевших, которые настаивали на строгом наказании.

Таким образом, апелляционный суд оставил приговор местного суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

