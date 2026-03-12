  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Защита обжаловала приговор по делу о смертельном ДТП, заявив о трезвости водителя: что решил суд

16:19, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор водителю, приговоренного к 6 годам и 6 месяцам заключения за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Защита обжаловала приговор по делу о смертельном ДТП, заявив о трезвости водителя: что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел приговор по делу № 671/2220/24 о ДТП, которое произошло 14 сентября 2024 года возле села Бубновка Хмельницкого района.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суть дела

Как установил суд, водитель автомобиля Opel Astra, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешённую скорость и на повороте не справился с управлением — автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся в кювет. В результате ДТП тяжёлые травмы получил 61-летний пассажир легкового автомобиля, который через неделю умер в больнице.

Волочиский районный суд Хмельницкой области признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины), и назначил наказание — 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 9 лет. В пользу родственников погибшего суд взыскал с него 500 000 грн морального вреда.

Защитник обвиняемого в апелляционной жалобе утверждал, что суд первой инстанции неправильно оценил доказательства относительно пребывания водителя в состоянии алкогольного опьянения. Он просил изменить приговор — переквалифицировать действия с ч. 3 ст. 286-1 на ч. 2 ст. 286 УК Украины, назначить наказание в пределах санкции этой статьи и освободить обвиняемого от его отбывания с испытанием, а также применить дополнительное наказание в виде трёхлетнего лишения права управления транспортными средствами.

Сам обвиняемый в суде пояснил, что был трезв во время управления автомобилем, а алкоголь употребил уже после аварии, чтобы снять стресс.

Рассмотрение дела в апелляционном суде

По результатам апелляционного рассмотрения суд подтвердил правильность квалификации действий обвиняемого по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Коллегия судей обратила внимание, что суд первой инстанции обоснованно учёл, в частности, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, на которых зафиксированы обстановка после ДТП и поведение водителя; показания жены погибшего, которая сообщила, что обвиняемый сам подтвердил употребление алкоголя перед поездкой; свидетельства дочери погибшего и работников полиции о признаках опьянения у водителя; показания медицинских работников относительно отбора образцов крови и записи журнала их регистрации; а также вывод судебно-токсикологической экспертизы, который подтвердил наличие в крови обвиняемого этилового алкоголя в концентрации 3,52 промилле.

«Все установленные обстоятельства в своей совокупности доказывают вне разумного сомнения, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и своими действиями совершил ДТП со смертельными последствиями», — отметил апелляционный суд.

Коллегия судей также согласилась с назначенным наказанием. Суд учёл, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, частично признал вину, однако искренне не раскаялся, имеет статус участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (категория 2), является пенсионером по возрасту, а также позицию потерпевших, которые настаивали на строгом наказании.

Таким образом, апелляционный суд оставил приговор местного суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ДТП апелляция судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президентские выборы в Украине в условиях военного положения: позиция БП ВС

БП ВС подтвердила, что Верховная Рада не обязана назначать выборы Президента во время военного положения, а отсутствие такого решения не является противоправным бездействием.

Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.

Богдан Монич: Обновление Совета судей — это естественный процесс, а не передышка, интервью по итогам ХХ съезда

Богдан Монич в эксклюзивном комментарии рассказал о балансе между дисциплинарной ответственностью и независимостью, легитимности решений продолжающегося съезда и своих планах по возвращению к осуществлению правосудия.

Попытка побега в Польшу через границу: как суд на Волыни оценил действия военнослужащего

Почему это дело не получило уголовного продолжения.

Съезд судей заявил о финансовом кризисе в судах и признал работу ГСА неудовлетворительной

Судьи заявили об угрозе для работы судов из-за финансового кризиса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]