В США полиция во время погони открыла огонь по мужчине, однако «скорая» забрала его только после второго вызова

17:48, 12 марта 2026
Семья и друзья погибшего критикуют действия офицеров, которые предпочли госпитализацию коллеги, а не подстреленного.
Фото: АР
В марте 2025 года в американском штате Коннектикут полицейские открыли огонь по 39-летнему Дишану Бесту, когда он убегал от офицеров, сообщает Associated Press со ссылкой на отчет генерального инспектора штата Элиота Прескотта.

Инцидент произошел после звонка на номер 911 о драке с участием около 30 человек, где предположительно было оружие. Свидетель указал на двух мужчин в внедорожнике, которые якобы имели оружие.

Офицер Крина Перротта подошла к пассажирской стороне автомобиля и попросила Беста выйти для досмотра. Мужчина вышел, но затем убежал. Во время преследования он достал пистолет, после чего второй офицер дважды выстрелил, один раз попав в Беста.

Отчет инспектора признает выстрел оправданным, ведь Бест держал оружие, и офицер имел основания опасаться за свою безопасность. В то же время первую «скорую», которая прибыла на место через 14 минут, использовали для транспортировки Перротты, у которой случился «легкий приступ паники». Бест ждал вторую машину скорой помощи примерно десять минут и получил медицинскую помощь только через 14 минут после прибытия офицера.

В результате ранения Бест получил травмы печени и правой почки и скончался через час. Парамедики сообщили, что Перротта отказалась от госпитализации в первой машине, заявив, что «все в порядке, ей нужно было покинуть место происшествия».

Семья погибшего, в частности племянница Татьяна Барретт, выразила возмущение и печаль из-за раскрытия деталей отчета. Они считают, что Бест мог бы выжить, если бы его доставили в больницу на первой карете скорой помощи.

полиция США

