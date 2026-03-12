  1. В Украине

Пенсионерам могут прекратить выплаты с апреля: что нужно проверить

18:42, 12 марта 2026
Пенсионеры должны пройти идентификацию и предоставить декларацию о неполучении выплат от РФ до 1 апреля.
У пенсионеров осталось совсем немного времени, чтобы пройти идентификацию и подать декларацию о неполучении пенсионных выплат от России. Сделать это необходимо до 1 апреля. Тем, кто уже выполнил эти требования, стоит проверить, была ли процедура успешно засчитана.

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что решение главного управления ПФУ о подтверждении или неподтверждении личности по результатам видеоидентификации направляется на электронную почту пенсионера. Уведомление также может получить его законный представитель или помощник, если именно их электронный адрес был указан при подаче заявления на проведение видеоидентификации.

Если в заявлении был указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, информацию о результатах идентификации можно проверить и через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно перейти в раздел «Мои обращения».

Пройти идентификацию можно несколькими способами. Это можно сделать лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через вебпортал электронных услуг ПФУ с использованием «Дія.Підпис», а также в консульском учреждении Украины за рубежом. После прохождения процедуры в консульстве необходимо отправить уведомление о прохождении идентификации в Пенсионный фонд по почте или онлайн.

Такую проверку должны пройти пенсионеры, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, те, кто выехал с этих территорий, а также граждане, которые временно находятся за границей более 183 дней.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

