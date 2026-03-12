  1. В Украине

13 марта во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

18:58, 12 марта 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
13 марта во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго
Фото: freepik.com
В пятницу, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило Укрэнерго.

«Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе.

электроэнергия отключение света графики отключений света

