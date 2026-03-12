13 марта во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Фото: freepik.com

В пятницу, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило Укрэнерго.

«Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе.

