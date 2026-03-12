МОН лишило научных степеней двух ученых из-за плагиата в диссертациях

Аттестационная коллегия МОН лишила научных степеней доктора технических наук Юлию Коваленко и кандидата медицинских наук Наталью Волошинович после жалоб об академическом плагиате в их диссертациях.

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины лишила учёных степеней двух исследовательниц, которых обвиняли в академическом плагиате — доктора технических наук Юлию Коваленко и кандидата медицинских наук Наталью Волошинович. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины.

Юлия Коваленко работает в Киевском авиационном университете. В 2013 году она защитила кандидатскую диссертацию и получила научную степень кандидата педагогических наук. В июле 2025 года Коваленко защитила докторскую диссертацию в Государственном университете информационно-коммуникационных технологий в Киеве, после чего решением учёного совета этого учреждения ей была присвоена степень доктора технических наук.

Однако в сентябре 2025 года в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования поступила жалоба относительно её кандидатской диссертации. Её подал кандидат биологических наук Олег Смирнов, который заявил о значительных объёмах академического плагиата. По его словам, заимствования были обнаружены на 70 из 96 страниц основного текста, что составляет примерно 73%.

Согласно данным, изложенным в жалобе, в заимствованных фрагментах автор изменяла отдельные формулировки, в частности слова «будущего врача» заменяла на «будущего специалиста в области информационной безопасности», «медицинское образование» — на «высшее техническое образование», а «медицинский университет» — на «технический университет». Также было указано, что некоторые таблицы были полностью скопированы, а в других изменены числовые показатели, из-за чего итоги в отдельных столбцах или строках не соответствовали корректным значениям.

В феврале 2026 года аттестационная коллегия отказала Коваленко в выдаче диплома доктора наук. Причиной стало то, что докторская диссертация должна содержать результаты исследований, полученные соискателем лично, и соответствовать требованиям академической добросовестности.

Тем же решением коллегии научной степени лишили и кандидата медицинских наук Наталью Волошинович — ассистента кафедры акушерства и гинекологии Буковинского государственного медицинского университета. Её диплом был признан недействительным из-за наличия в диссертации текстовых заимствований без надлежащих ссылок на источники.

Жалобу на её кандидатскую диссертацию под названием «Оптимизация тактики вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с полипом тела матки» в октябре 2024 года также подал Олег Смирнов. В обращении в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования он сообщил, что около 74% текста работы — это плагиат, что составляет 81 страницу.

Кроме того, в жалобе говорилось об отсутствии научных статей, в которых якобы были опубликованы результаты исследования Волошинович, а также о совпадении текстов и таблиц её диссертации с материалами другой исследовательницы — Людмилы Иваховой.

Также отмечалось, что научным руководителем обеих исследовательниц — Натальи Волошинович и Людмилы Иваховой — был один и тот же специалист: доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Буковинского государственного медицинского университета Александр Юзько. В жалобе подчёркивалось, что по состоянию на 29 октября 2024 года уже было выявлено шесть человек с плагиатными диссертациями, научным руководителем которых выступал этот профессор.

