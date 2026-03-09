В Германии осколки метеорита упали на жилые дома, видео
В городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии вечером 8 марта осколки метеорита упали на жилые дома.
«Сегодня вечером около 19:00 в районе Гюльс города Кобленц обуглившееся небесное тело упало на крышу жилого дома. Никто не пострадал», — говорится в сообщении полиции Кобленца от 8 марта.
По данным ZDF Heute,о фрагмент метеорита пробил крышу, а затем попал в спальню дома, но людей в этой комнате не было.
Представитель полиции сообщил агентству dpa, что упавшие метеориты также повредили крыши и дома в других регионах — такие сообщения в частности поступали из районов Хунсрюк и Айфель.
По данным полиции Кайзерслаутерна, очевидцы сообщали об «огненных вспышках» в небе, а некоторые опасались, что это могла быть ракета, но «никаких признаков инцидента, связанного с безопасностью, нет», добавили в полиции.
Sichtung eines großen Himmels-Leuchtkörpers über NRW. #Meteor #feuerball #sichtung pic.twitter.com/oWOCn66xCL— AsKiN_187er (@Askin187er) March 8, 2026
Vor etwa einer Stunde war der Eintritt und die Explosion eines Meteoriten in der Atmosphäre in weiten Teilen West- und Mitteldeutschlands wahrzunehmen. Vielfach wird dabei von einem explosionsartigen Geräusch berichtet. Danke an Angelina Dietz für das Video pic.twitter.com/C878DoUc6x— Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) March 8, 2026
