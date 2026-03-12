Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

ХХ черговий з’їзд суддів України, на який покладалися великі сподівання щодо завершення формування повноважного складу Конституційного Суду України (КСУ), не зміг призначити суддів за своєю квотою. Ситуація, що склалася, є наслідком суворого дотримання нових процедур добору та негативних висновків Дорадчої групи експертів (ДГЕ).

Ключова причина: відсутність кандидатів

Головною причиною того, що питання обрання суддів КСУ було фактично знято з розгляду, стала відсутність кандидатів, які пройшли фільтр ДГЕ. Згідно з Регламентом з’їзду суддів України, призначення на посаду судді КСУ здійснюється виключно щодо тих осіб, які отримали від Дорадчої групи експертів оцінку «відповідає» за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права.

Рішення Дорадчої групи експертів

Напередодні з’їзду Дорадча група експертів на своєму засіданні 5 січня 2026 року (Протокол № 21) завершила оцінювання основних претендентів

За результатами аналізу ДГЕ визначила, що:

Кандидат Клименко Олексій Вікторович був визнаний таким, що не відповідає критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.

Кандидат Салюк Петро Іванович також отримав негативний висновок через невідповідність критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.

ДГЕ зазначила, що накопиченої інформації та письмових відповідей кандидатів було достатньо для прийняття рішення навіть без проведення додаткових співбесід.

Оскільки ДГЕ не виявила осіб, які відповідають вимогам до посади судді КСУ, питання про їх призначення було фактично знято з розгляду з’їзду.

Процедурні моменти

Відповідно до статті 32 Регламенту, якщо жоден кандидат зі списку не отримує необхідної підтримки або, як у цьому випадку, і не потрапляє до бюлетеня через негативну оцінку ДГЕ, з’їзд констатує, що обрання судді Конституційного Суду не відбулося.

Згідно з новими правилами, призначення має відбуватися у два етапи — рейтингове та підсумкове голосування, що вимагає ретельної підготовки бюлетенів та узгодження позицій делегацій від різних юрисдикцій.

Нагадаємо, що новий Регламент з’їзду встановлює дуже високу планку для кандидатів. Навіть якщо голосування відбудеться, кандидат має отримати абсолютну більшість голосів від загальної кількості обраних делегатів. Якщо під час рейтингового голосування лідер не отримає достатньої підтримки на другому етапі, вибори визнаються такими, що не відбулися.

Наслідки для системи

Відсутність рішення щодо КСУ означає, що вакансії за квотою з’їзду суддів залишатимуться відкритими ще певний час. Крім того, сповільнює процес виконання рекомендацій Європейської Комісії, необхідних для повноцінної інтеграції України до ЄС.

