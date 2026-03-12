  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

16:50, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.
Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ХХ черговий з’їзд суддів України, на який покладалися великі сподівання щодо завершення формування повноважного складу Конституційного Суду України (КСУ), не зміг призначити суддів за своєю квотою. Ситуація, що склалася, є наслідком суворого дотримання нових процедур добору та негативних висновків Дорадчої групи експертів (ДГЕ).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ключова причина: відсутність кандидатів

Головною причиною того, що питання обрання суддів КСУ було фактично знято з розгляду, стала відсутність кандидатів, які пройшли фільтр ДГЕ. Згідно з Регламентом з’їзду суддів України, призначення на посаду судді КСУ здійснюється виключно щодо тих осіб, які отримали від Дорадчої групи експертів оцінку «відповідає» за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права.

Рішення Дорадчої групи експертів

Напередодні з’їзду Дорадча група експертів на своєму засіданні 5 січня 2026 року (Протокол № 21) завершила оцінювання основних претендентів

За результатами аналізу ДГЕ визначила, що:

Кандидат Клименко Олексій Вікторович був визнаний таким, що не відповідає критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.

Кандидат Салюк Петро Іванович також отримав негативний висновок через невідповідність критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.

ДГЕ зазначила, що накопиченої інформації та письмових відповідей кандидатів було достатньо для прийняття рішення навіть без проведення додаткових співбесід.

Оскільки ДГЕ не виявила осіб, які відповідають вимогам до посади судді КСУ, питання про їх призначення було фактично знято з розгляду з’їзду.

Процедурні моменти

Відповідно до статті 32 Регламенту, якщо жоден кандидат зі списку не отримує необхідної підтримки або, як у цьому випадку, і не потрапляє до бюлетеня через негативну оцінку ДГЕ, з’їзд констатує, що обрання судді Конституційного Суду не відбулося.

Згідно з новими правилами, призначення має відбуватися у два етапи  рейтингове та підсумкове голосування, що вимагає ретельної підготовки бюлетенів та узгодження позицій делегацій від різних юрисдикцій.

Нагадаємо, що новий Регламент з’їзду встановлює дуже високу планку для кандидатів. Навіть якщо голосування відбудеться, кандидат має отримати абсолютну більшість голосів від загальної кількості обраних делегатів. Якщо під час рейтингового голосування лідер не отримає достатньої підтримки на другому етапі, вибори визнаються такими, що не відбулися.

Наслідки для системи

Відсутність рішення щодо КСУ означає, що вакансії за квотою з’їзду суддів залишатимуться відкритими ще певний час. Крім того, сповільнює процес виконання рекомендацій Європейської Комісії, необхідних для повноцінної інтеграції України до ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ реформа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

Президентські вибори в України в умовах воєнного стану: позиція ВП ВС

ВП ВС підтвердила, що Верховна Рада не зобов’язана призначати вибори Президента під час воєнного стану, а відсутність такого рішення не є протиправною бездіяльністю.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]