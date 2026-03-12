Мобілізація, служба та звільнення: ключові позиції судів у справах військових

У документі викладено ключові правові позиції Верховного Суду щодо військової служби.

Верховний Суд представив тематичний огляд судової практики в адміністративних справах, присвячених ключовим питанням щодо військової служби. Він включатиме чотири серії оглядів:

Прийняття (мобілізація) на військову службу. Проходження військової служби. Звільнення з військової служби;

Грошове забезпечення військовослужбовців;

Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей;

Пенсійне забезпечення військовослужбовців.

У документі нижче викладено ключові правові позиції Верховного Суду щодо:

призову на військову службу під час мобілізації;

загальних питань проходження військової служби;

звільнення з військової служби за результатами дисциплінарного провадження, у зв'язку з проведенням організаційно-штатних змін та з інших підстав.

Огляд стане в нагоді суддям, юристам, військовослужбовцям і особам, які цікавляться питаннями військової служби.

