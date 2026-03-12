Мобілізація, служба та звільнення: ключові позиції судів у справах військових
17:17, 12 березня 2026
У документі викладено ключові правові позиції Верховного Суду щодо військової служби.
Верховний Суд представив тематичний огляд судової практики в адміністративних справах, присвячених ключовим питанням щодо військової служби. Він включатиме чотири серії оглядів:
- Прийняття (мобілізація) на військову службу. Проходження військової служби. Звільнення з військової служби;
- Грошове забезпечення військовослужбовців;
- Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей;
- Пенсійне забезпечення військовослужбовців.
У документі нижче викладено ключові правові позиції Верховного Суду щодо:
- призову на військову службу під час мобілізації;
- загальних питань проходження військової служби;
- звільнення з військової служби за результатами дисциплінарного провадження, у зв'язку з проведенням організаційно-штатних змін та з інших підстав.
Огляд стане в нагоді суддям, юристам, військовослужбовцям і особам, які цікавляться питаннями військової служби.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.