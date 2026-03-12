IT-компанию с украинскими корнями Grammarly обвиняют в незаконном использовании имен авторов в ИИ-функции

В судебном иске утверждается, что компания не получала согласия журналистов и писателей на использование их имен.

Фото: DOU

Ведущая международная IT-компания с украинскими корнями Grammarly запустила функцию Expert Review на основе искусственного интеллекта, которая давала советы по стилю, используя имена известных авторов. Недавний судебный иск утверждает, что компания не спрашивала их согласия на это.

По данным Gizmodo, среди экспертов в функции были журналист Рэймонд Вонг и писатель Стивен Кинг, которые не давали разрешения на использование своего имени. В Grammarly объяснили, что их имена служили «музой» для алгоритмов, однако функцию все же удалили.

Иск возглавила расследовательница Джулия Ангвин. В документе указано, что Grammarly незаконно использовала личности сотен журналистов и авторов для получения прибыли. Юристы ссылаются на Гражданский кодекс Калифорнии, который запрещает использование имен, образов или голосов лиц в коммерческих целях без предварительного согласия.

«Любое лицо, которое сознательно использует чье-либо имя, голос или подпись в продуктах или рекламе без предварительного согласия, несет ответственность за причиненный ущерб», — говорится в выдержке из законодательства Калифорнии, приведенной в иске.

