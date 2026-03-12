  1. В Украине

Петиция о приостановлении НУШ набрала необходимые 25 тысяч голосов: что дальше

22:54, 12 марта 2026
По мнению родителей, реформа может создать некоторые проблемы для старшей школы.
Петиция в Кабинет Министров с требованием приостановить реализацию реформы Новой украинской школы (НУШ) набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Автором обращения является Качур Оксана Евгеньевна. Она от имени родителей школьников призвала правительство временно остановить внедрение образовательной реформы на период военного положения, а также на переходный этап после его завершения.

В петиции также содержится просьба к Кабмину пересмотреть подход к реализации НУШ, обратив внимание на:

  • проблемы, возникшие во время внедрения реформы;
  • соблюдение прав учащихся на равный доступ к образованию и обеспечение преемственности между уровнями образования (в соответствии с Конституцией Украины и статьями 3 и 5 Закона «О полном общем среднем образовании»).

В частности, автор обращения акцентировала внимание на изменениях, касающихся старшей школы.

"Мы убеждены, что в условиях военных действий такая реформа создает реальные риски разрушения образования в громадах. Без учета реальных ситуаций на местах эта реформа приведет к тому, что многие громады останутся без старших классов", – отметила Оксана Качур.

Она также подчеркнула, что необходимость поездок старшеклассников в другие населенные пункты, где будут работать академические лицеи, может негативно сказаться на их физическом и эмоциональном состоянии, качестве образования, а также создаст дополнительные риски для жизни из-за военного положения.

Кроме того, автор петиции обратила внимание на ситуацию с нынешними девятиклассниками. Она подчеркнула, что эти ученики не начинали обучение по программе НУШ, однако сейчас для них ограничивают возможность продолжить обучение в старших классах своих школ.

В связи с этим родители призывают правительство:

  • приостановить реформу на период военного положения и на переходный период после его завершения;
  • пересмотреть подходы к внедрению НУШ с привлечением родителей и педагогов к публичному обсуждению реформы;
  • обеспечить девятиклассникам возможность продолжить обучение в старших классах своей школы.

Кабинет Министров Украины петиция школа

