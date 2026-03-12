В Киеве разрешили летние площадки возле кафе уже с 15 марта — какие есть ограничения

Нарушение установленных требований, в частности создание препятствий для прохода, является основанием для принятия соответствующих мер реагирования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве согласовали размещение летних площадок возле заведений питания в формате уличной мебели с 15 марта.

Как пояснили в Департаменте территориального контроля города Киева, формат уличной мебели не предусматривает установку дополнительных конструкций – помостов, ограждений, навесов или других элементов, которые изменяют пространство вокруг заведения или создают препятствия для пешеходов. Речь идет о размещении столов, стульев и других элементов уличной мебели, которые позволяют заведениям общественного питания обслуживать посетителей на открытом воздухе с соблюдением требований городского благоустройства.

В Департаменте отмечают, что такое решение позволяет заведениям общественного питания начать сезон работы летних площадок уже с середины марта.

В то же время размещение летних площадок должно осуществляться с учетом интересов жителей города, требований безопасности и сохранения упорядоченности городской среды. Столики, стулья и другие элементы уличной мебели не должны препятствовать движению пешеходов, ограничивать доступ к инженерным сетям или создавать неудобства для пользователей городского пространства.

Нарушение установленных требований, в частности создание препятствий для прохода, является основанием для принятия соответствующих мер реагирования: выдачи предписаний об устранении нарушений, а в случае их невыполнения – составления административных материалов в соответствии со статьей 152 КУоАП и демонтажа размещенных элементов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.