США на 30 днів послабили санкції на купівлю російської нафти, що перебуває в морі

Рішення має тимчасовий характер і покликане знизити тиск на глобальні ціни на енергоносії.

Сполучені Штати надали 30-денний виняток із санкцій, який дозволяє країнам купувати російську нафту та нафтопродукти, що вже перебувають у морі. У Вашингтоні пояснюють рішення необхідністю стабілізувати світові енергетичні ринки, які різко відреагували на війну навколо Ірану.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Reuters.

За його словами, крок має тимчасовий і вузько спрямований характер і покликаний зменшити тиск на глобальні ціни на нафту.

Агентство вказує, що рішення стало черговою спробою адміністрації президента США стабілізувати енергетичний ринок. Напруження різко зросло після ударів США та Ізраїлю по Ірану та відповіді Тегерана. Конфлікт призвів до перебоїв судноплавства в Ормузькій протоці — одному з ключових маршрутів для транспортування нафти й газу з Близького Сходу. Це спровокувало стрімке зростання цін на енергоносії.

Щоб стримати подорожчання енергії, Вашингтон раніше оголосив про вивільнення 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву США.

Це частина ширшого плану Міжнародного енергетичного агентства (IEA), до якого входять 32 країни. Загалом союзники домовилися випустити на ринок 400 млн барелів нафти.

Ліцензія Міністерства фінансів США дозволяє:

доставку і продаж російської сирої нафти та нафтопродуктів,

якщо вони були завантажені на судна станом на 12 березня,

дія дозволу триватиме до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

За даними Fox News, на четвер у морі перебувало близько 124 млн барелів російської нафти у 30 різних точках світу. У разі повної реалізації цей обсяг може забезпечити приблизно 5–6 днів світового попиту, враховуючи перебої з постачанням через Ормузьку протоку.

Адміністрація президента США також розглядає інші заходи:

можливе тимчасове скасування вимог закону Jones Act, який обмежує перевезення між портами США лише американськими суднами;

страхування політичних ризиків для морської торгівлі в Перській затоці;

супровід торгових суден кораблями ВМС США.

